Održavanje Dimensions festivala pomaknuto na 2. do 6. rujna

Napravili smo sve što je u našoj moći da se festival održi u najavljenom terminu početkom srpnja, ali još uvijek postoje velike nesigurnosti oko održavanja festivala početkom ljeta, uz niz ostalih koje se tiču nesigurnosti u vezi putovanja, kao i realizacije događanja uz visoke standarde.

Sigurnost posjetitelja, osoblja, izvođača, kao i lokalnog stanovništva, nam je kao organizaciji od iznimne važnosti.

Pomicanjem termina održavanja na kraj ljeta, možemo garantirati sigurniji događaj, sa značajnijom zaštitom od virusa.

To nam ujedno ulijeva više povjerenja da će se festival na kraju i održati, uz mogućnost da se okupimo nakon dugotrajnog čekanja (što nam je svima i više nego potrebno).

Ostalo je još puno sadržaja koje ćemo otkriti u narednom razdoblju, poput primjerice boat partya, after partya, rasporeda po pozornicama, itd. Sve kupljene ulaznice biti će automatski prebačene na novi termin, raspoložive za sve koji nam se i dalje mogu pridružiti. Ukoliko niste u mogućnosti prisustvovati u novom terminu održavanja, ili imate bilo kakva pitanja ili zahtjeve, slobodno se obratite našem timu via info@dimensionsfestival.com.

Za sve koji su uplatitli smještajne aranžmane putem naše web stranice, uskoro stižu povratne informacije, a ukoliko imate pitanja obratite se na enquiries@thegarden.hr.

Iskreno se nadamo da ćete nam se ovog ljeta moći pridružiti u povratku Dimensions festivala 2021., svjesni i da to neki od vas neće biti u mogućnosti nakon promjene datuma održavanja. Ako ste jedni od takvih i novi termin vam ne odgovara, povrat novca za ulaznice kupljene preko Entrio platforme (bilo online na entrio.hr ili gotovinom na jednom od Entrio prodajnih mjesta) potrebno je zatražiti isključivo preko www.entrio.hr/refund web forme najkasnije do 1. kolovoza 2021. godine. Ako pak želite prebaciti svoje ulaznice na 2022., molimo da kontaktirate naš tim via info@dimensionsfestival.com.