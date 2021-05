Nick Cave & The Bad Seeds stižu na 15. izdanje INmusica

Nick Cave & The Bad Seeds su nastali nakon raspada The Birthday Partya 1982. godine, a do danas su objavili 17 studijskih albuma s preko 5 milijuna prodanih primjeraka diljem svijeta - počevši sa 'From Her To Eternity' izdanog 1984. sve do iznimno hvaljenog 'Ghosteen' objavljenog krajem 2019. godine.

Jedan od neupitno najhvaljenijih glazbenih sastava današnjice, utjecaj Nicka Cavea & The Bad Seedsa na druge glazbenike i umjetnike je sveobuhvatan i dubok, nastavljajući status glazbene sile bez premca i nadilazeći granice očekivanja.

Nakon izdanja limitiranog deluxe box seta 'Lovely Creatures' koji kroz 45 odabranih i remasteriranih pjesama slavi 30 godina karijere ovog iznimnog umjetnika uz dodatak i tridesetak osobno odabranih live snimaka nastupa, među kojima je i izvedba možda najomiljenije Caveove pjesme "Into My Arms" upravo sa INmusic festivala iz 2008. godine, Nick Cave & The Bad Seeds su u lipnju 2018. godine nastupili na INmusic festivalu te izveli jedan od najpamtljivijih i najemotivnijih nastupa u domaćoj koncertnoj povijesti.

Na krilima hvaljenog albuma 'Ghosteen' i nakon pune četiri godine izbivanja sa svjetskih pozornica, Nick Cave & The Bad Seeds vraćaju se pred publiku željno iščekivanog INmusic festivala #15 u lipnju 2022. godine nakon preduge pandemijske pauze.

INmusic festival #15 održati će se na dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 20. do 22. lipnja 2022. godine.

Ograničen broj najpovoljnijih trodnevnih festivalskih ulaznica za INmusic festival #15 po cijeni od 499kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za nove datume održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala.