Hoomstock kompletirao lineup

Manje od dva mjeseca dijeli nas do 17. izdanja Hoomstocka, festivala koji će 30. lipnja i 01. srpnja na dobro znanoj lokaciji igrališta Osnovne škole Viktora Kovačića u Humu na Sutli i ove godine okupiti široku lepezu odličnih izvođača glazbene scene stoga je krajnje vrijeme za kompletiranje lineupa! Od prije su poznati Neno Belan & Fiumens, PipsChips&Videoclips, ABOP i Tidal Pull, a uz nova imena, Hoomstock garantira vrhunsku zabavu.

Povratnik na Hoomstock pozornicu, Vojko V, rekao je: „Evo me opet, dolazim!". Ovu godinu započeo je drugim po redu studijskim albumom 'Dvojko'. Riječ je o nastavku albumske trilogije započete albumom "Vojko" iz 2018., koji mu je donio šest nominacija i tri nagrade Porin, milijunske preglede spotova na YouTube-u i stotine koncerata diljem regije te ga formirao u vodeće regionalno hip-hop ime. Publika se dobro sjeća njegovog prvog nastupa na Hoomstocku 2019. godine, a sudeći po reakcijama, zabava je zagarantirana.

Pokvareni, garažni rock bend DJECA! čine dva divlja buraza koji se hrane bukom i vibracijama. Osovinu zvuka čine neukrotivi bas i bubanj koji su stopljeni s ambijentalnim, mračnim i distorziranim synthevima te napadnim i melodičnim vokalima, a zajedno pružaju nezaboravno izvantjelesno iskustvo. Nakon što su savladali sve prepreke koje su im se našle na putu, svoju su trogodišnju glazbenu viziju počeli ostvarivati u prvoj polovici 2022. godine kada su svoj žestoki zvuk predstavili singlovima ''Ti imaš sve'' i ''Seljačka buna'', a album prvijenac "Kad čuješ ovaj zvuk" objavili su 11. studenog.

Lelee, slovenski razigrani indie/post-punk bend majstori su indie songwritinga s istančanim osjećajem za pop melodije, zbog čega s lakoćom serviraju zarazne refrene i vedre, ponekad nostalgične, a ponekad optimističnije melodije. Njihova glazba kao da je stvorena za besciljno lutanje po autocestama i ljetna putovanja. Debitantski album 'Čuka bije pumpa' obilježen je perkusivnim žensko-muškim višeglasjem u tradiciji bendova poput Yo La Tenga, koje ostaje dugo usidreno u glavi.

Na ovogodišnji Hoomstock dolaze nam i dobro poznati Kandžija i Jonathan. Osječki hip hop izvođač Kandžija je umjetnik za doba post-ironije. Njegove tekstove prate masni beatovi i živa energija pratećeg benda koji je nekad nosio ime Gole Žene. Nakon petnaest godina karijere, jedno je sigurno: na Kandžiju se uvijek može računati da dostavi suvremeni hip hop koji se ne svrstava ni u jednu od glavnih struja. Stilovi se izmjenjuju iz pjesme u pjesmu i klize između klasičnih hip hop beatova, opasnih rifova, suvremene produkcije i ironičnih odjeka aktualnih trendova pop glazbe.

Riječki sastav Jonathan jedan od najznačajnijih regionalnih bendova nove generacije. Uz dvostruki vinil „To Love" i „To Hold", debitantski uradak "Bliss", te dupli singl „Getting Closer Is Keeping Us Apart" Jonathan su se probili među najcjenjenije i koncertno najjače bendove regije. To su potvrdili i nastupima u većini najvažnijih klubova i festivala, svirkama uz divove kao što su Editors i Killers, ali i dugačkom američkom klupskom turnejom započetom na SXSW-u.

Cjelokupni lineup upotpunit će i slovenski alternativci Baltazar koji ritualnim ritmovima i mistikom stvaraju fuziju koja donosi neočekivani razvoj te lokalni sastav Kriza.

Svoje ulaznice u sustavu Entrio osiguraj na vrijeme, a uz festivalsku ulaznicu po cijeni od 20€ tu je i "Okupi ekipu" - paket od 3 ulaznice po cijeni od 49€!

Ulaznice: https://www.entrio.hr/event/hoomstock-2023-13663