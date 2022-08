Odium Humani Generis i In Twilight’s Embrace predgrupe Mgli u Boogaloou

Velika poljska black metal večer sprema se u nedjelju, 4. rujna u zagrebačkom Boogaloou. Tom prilikom će uz jedan od najpopularnijih bendova tog žanra uopće, Mglu, nastupiti bendovi Odium Humani Generis i In Twilight's Embrace. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 180 kuna mogu se kupiti u Dirty Old Shopu, a prodano ih je više od 60%. Na dan će ako ih ostane koštati 200 kuna.

Odium Humani Generis su poljski blackeri nastali 2015. u gradu Lodzu. Samo ime benda nastalo iz latinske fraze govori o mizantropiji koja sveudilj prožima njihove tekstove. Dosad su izdali jedan album "Przeddzień", EP "Zarzewie" i demo "Zmora". Trenutno surađuju s berlinskom izdavačkom kućom Folter Records.

In Twilight's Embrace su s radom započeli 2003. u Poznanu kao Over the Edge. S vremenom je njihov zvuk evoluirao iz metalcorea u kombinaciju deatha i blacka. Dosad su izdali šest albuma, a najaktualniji im je "Lifeblood" koji je svjetlo dana ugledao prije nekoliko mjeseci.

Prvi Mglin nastup u Zagrebu bio je rasprodan tri tjedna unaprijed, a obilježen je besprijekornom svirkom i energijom koju bend stvara samom pojavom na pozornici. Tada je iz vedra neba samo izbačen novi album Age Of Excuse jer bend, eto tako, voli iznenaditi i sve odraditi DIY, a publika je imali priliku iz prve ruke poslušati čak dvije nove stvari uživo. Presjek stvaralaštva benda prezentiran u više od sat vremena svirke nikoga nije ostavio ravnodušnim, pa se i ovaj put očekuje jedna poštena sonična bomba. Ovaj koncert je službena promocija tog albuma koja se zbog covida nije dogodila ranije. Naravno, bit će tu i hitova sa starih uspješnica With Hearts Towards None, Exercises In Futility i Groza.

Koncert organiziraju Subsonic Events i Hangtime Agency.