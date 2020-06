Odabrani filmovi za natjecateljski program FUSE-a 2020.

Treće izdanje festivala FUSE-a službeno je odgođeno do jeseni odnosno bit će održano 2. - 4. listopada 2020. Iako je trenutna situacija uzrokovala odgodu festivala, organizacija nije stala.

Organizator festivala, Kinoklub Karlovac udruga je mladih koji se bave audiovizualnom umjetnošću, s ciljem promicanja filmske kulture te srodnih umjetnosti. Osim navedenoga, uoči i tijekom samog FUSE-a bit će održan i bogat edukativni, izložbeni te zabavni program. Festival je pod pokroviteljstvom Hrvatskog audiovizualnog centra i Zajednice tehničke kulture Karlovac.

Ovo godine stigao je rekordan broj prijava za natjecateljski program. Filmaši su svoje filmove slali iz raznih zemalja. Osim Hrvatske, prijave su stigle iz Sjedinjenih Američkih Država, Indije, Irana, Francuske, Italije, Španjolske, Brazila, Turske, Ruske Federacije, Njemačke, Portugala, Argentine, Kanade, Slovenije, Meksika, Bangladeša, Indonezije, Grčke, Poljske, Srbije, Južne Koreje itd.

U užem izboru selektirana su 273 filma, a selekcijski žiri kojega čine knjižničar i filmofil Bogdan Bošnjak, student smjera snimanja na Akademiji dramske umjetnosti i poznati karlovački filmaš Pavle Kocanjer te diplomirana montažerka Iva Gavrilović odabrali su 19 filmova koji će biti prikazani u natjecateljskom programu FUSE festivala.

Osim što je selekcija službeno završena, u planu je do jeseni organizirati nekoliko manjih događanja, a prvo što posjetitelje očekuje je izložba QR kodova „GIF for FUSE" koja će biti održana 20. lipnja 2020. na Maloj Sceni HD. Izložbu organizira Platforma F12 te se izvodi u formatu samostalnog događanja u koprodukciji sa Udrugom za društveni razvoj KA-MATRIX. U okviru programa biti će održan i već poznati jam session format - Scan the Jam.

FUSE - Film Under Severe Experiment međunarodni je filmski festival eksperimentalnog i takozvanog hibridnog filma namijenjen mladim autorima u natjecateljskom programu od 18 do 29 godina s fokusom na studentski film. Natjecatelji mogu osvojiti nagrade u pet kategorija; za najbolju režiju, montažu, snimanje, nagradu publike te Grand Prix.