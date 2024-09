Od Olimpijskih prstenova do HUAWEI prstenova aktivnosti

Huawei je prije nekoliko dana u Barceloni predstavio inovativnu seriju WATCH GT 5 pametnih satova, a predstavljanju je prisustvovalo i dvoje svjetski poznatih Huawei ambasadora - Sir Mo Farah, jedan od najboljih trkača na svijetu i Tatjana Smith - Južnoafrička olimpijka s najviše odlikovanja. Njihov vrat krase brojne olimpijske medalje, dok na njihovom zapešću pažnju plijene najnoviji uređaji WATCH GT 5 serije - WATCH GT 5 i WATCH GT 5 Pro. Ovi revolucionirani modeli redefiniraju nosivu fitness tehnologiju, kompatibilni su s Android i iOS pametnim telefonima, a kupnjom bilo kojeg modela korisnici na poklon dobivaju i HUAWEI FreeBuds 5i slušalice*.

U svijetu sporta malo je imena s tako legendarnim statusom kao što su Sir Mo Farah i Tatjana Smith. Oboje su olimpijci i svjetski rekorderi. Iako se njihove sportske discipline razlikuju, oboje su vjerni korisnici HUAWEI nosivih uređaja. Ako netko zna koja je formula za uspjeh onda su to oni, a tehnologija nosivih uređaja itekako može imati pozitivan utjecaj na život sportaša pa i rekreativaca i normalnih korisnika.

Sir Mo Farah već dugi niz godina koristi HUAWEI nosive uređaje, a u Barceloni je sa svima okupljenima podijelio svoje dugogodišnje iskustvo s kompanijom: „Iskreno, nevjerojatno je bit HUAWEI i ambasador, ne samo sada već od samog početka. Mogućnosti pametnog sata da mjeri moje korake, otkucaje srca pa čak i kvalitetu sna su zaista nevjerojatne. Kao sportašu potrebno mi je što više uvida u zdravlje i kondiciju. To mi pomaže da bolje razumijem svoje tijelo kako bih spriječio pretreniranost. Da sam ovakvu tehnologiju imao na početku karijere, možda bih mogao izbjeći neke pogreške ili se više potruditi gdje je trebalo. To su detalji koji izdvajaju elitne sportaše".

Tatjana Smith, južnoafrička plivačka senzacija, dijeli mišljenje Sir Mo Faraha. Unatoč tome što je relativno nedavno počela koristiti HUAWEI pametne satove, nije ostala ravnodušna: „Po prvi put imam pametni sat i stvarno uživam u njemu. Budući da dolazim iz Južne Afrike, nemam uvijek pristup najsuvremenijoj tehnologiji, ali sada sa WATCH GT 5 pametnim satom imam uvid u male detalje mog fizičkog stanja koji čine veliku razliku. Primjerice ako se osjećam umorno provjerim podatke o kvaliteti svog sna i odmah mi je sve jasno".

Tatjana Smith plivačkom se svijetu predstavila uzevši zlato svojim zapanjujućim nastupom na Olimpijskim igrama u Tokiju. Na predstavljanju HUAWEI WATCH GT 5 serije pametnih satova u Barceloni svima je otkrila: „Ovaj sport zahtjeva velike fizičke i psihičke napore. HUAWEI pametni satovi donijeli su mi nove uvide u moj trening. Osim analize svakog treninga, imam i upute za što bolji oporavak, kvalitetan san, ali i smjernice za poboljšanje za vrijeme treninga".

Ovaj događaj u Barceloni objedinio je priče o disciplini, žrtvi i ambiciji zajedno s inovativnom tehnologijom WATCH GT 5 serije pametnih satova. Sir Mo Farah i Tatjana Smith sa zadovoljstvom su podijelili svoja razmišljanja o dobrobiti korištenja pametnih satova. „Ono što je sjajno je to što su pametni satova dostupni svima, ne samo sportašima. Uređaji svakom korisniku mogu svakodnevno pružati sveobuhvatnu analizu zdravlja kako bi poboljšali kvalitetu života i zdravlja", rekao je Sir Mo Farah.

Tatjana Smith se složila te je istaknula kako bi dostupnost ovakve tehnologije mogla imati velik utjecaj sportaše u zemljana u razvoju poput Južne Afrike. „Mi iz siromašnijih zemalja uvijek moramo raditi puno teže od ostalih. Kada bi velik broj sportaša iz takvih zemalja imao pristup ovoj tehnologiji, mogli bismo postići nevjerojatne rezultate. Sat olakšava trenažni proces i proces napretka što je u mnogo slučajeva bitnije od samog treninga", rekla je Tatjana Smith, zlatna olimpijka.

Zajednička strast koju Farah i Smith gaje prema korištenju tehnologije za inspiriranje drugih jasno se vidi u njihovim riječima. Ovdje se ne radi samo o korištenju pametnog sata u svrhu treninga; radi se o poticanju ljudi da pomaknu svoje granice, bilo da trče maratone, plivaju ili rade nešto što nema veze sa sportom.

Zajedno, Farah i Smith utjelovljuju duh ustrajnosti, izvrsnosti i težnje za neprekidnim usavršavanjem. Njihovo partnerstvo s Huaweijem je dokaz kako tehnologija može promijeniti ljudske živote na bolje. Bilo da ste olimpijski pobjednik ili rekreativac koji želi ostati aktivan, HUAWEI nosivi uređaji mogu svim korisnicima pomoći da postanu najbolja verzija sebe.

Kao što je Tatjana Smith završila svoj govor: „Ne radi se o osvajanju medalja ili rušenju rekorda. Bitno je biti najbolja verzija sebe, a s pravim alatima to svatko od nas može postići".

Sir Mo Farah i Tatjana Smith naglasili su kako je važno ostati aktivan, što je i središnja poruka Huaweijeve inicijative „Light Up Your Rings". Ova nova inicijativa potiče korisnike da postignu dnevne ciljeve i ispune sve prstenove aktivnosti na svojim uređajima, promičući tako zdrav način života za sve. Bilo da ste elitni sportaš ili ste tek na početku svog fitness putovanja, izazov „Light Up Your Rings" nudi jednostavan, ali snažan način da ostanete motivirani i pratite svoj napredak.

