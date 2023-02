Od koga nasljeđujemo ćelavost, a od koga pamet?

Često se govori da ste "ista mama" ili "isti tata", no to zapravo nije baš tako - određeni geni odlučuju što vam dolazi s koje strane.

Stoga, evo nekih zanimljivih nalaza...

Gubitak kose - istraživanje provedeno za studiju koju je objavio PLoS Genetics pokazalo je da rani gubitak kose najviše možemo zahvaliti genima s majčine strane

Inteligencija - inteligencija se, čini se, nasljeđujete od majke.

Kilogrami viška - međutim, ista ta studija otkriva da za debljanje možemo 'kriviti' očeve . Naravno, kilogrami ovise i o brojnim drugim čimbenicima kao što su način prehrane i stil života.

Koncentracija - ako imate problema s koncentracijom, majka bi mogla biti kriva.

Metabolizam - prema studiji objavljenoj u časopisu Nature Communications, sposobnost mršavljenja i održavanja zdravog metabolizma dolazi također od majke.

Pubertet - genetika oba roditelja ima ulogu u pubertetu, no studija koju je objavio New England Journal of Medicine ukazuje na to da, ako uđete u pubertet ranije od svojih vršnjaka, to možete zahvaliti ocu.

Serotonin - ako je vaša majka imala niže razine serotonina, veća je vjerojatnost da ćete razviti poremećaje povezane s nedostatkom pažnje, prema studiji objavljenoj u JAMA Psychiatry.

