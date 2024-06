Od izvanvremenskih legendi do predvodnika nove generacije

Za nešto više od mjesec dana, EXIT festival bit će centralno mjesto okupljanja all-star postave ujedinjene u jedan od najboljih elektronskih line upa na svijetu ove godine! U hramu elektronske glazbe puteve će ukrižati apsolutne legende i megazvijezde - Carl Cox, Bonobo, Black Coffee i Maceo Plex, a s njima i apsolutni predvodnici techno i house scene nove generacije I Hate Models, KlangKuenstler, Patrick Mason, Franky Wah, Barry Can't Swim, Sama' Abdulhadi i niz drugih! Upravo je objavljeno da, osim ovih impresivnih imena, u petak, 12. srpnja Argy i Vintage Culture na mts Dance Arenu donose svjetsku premijeru svog b2b seta, a iste večeri nastupit će i najtraženiji producentski i DJ dvojac ARTBAT, vodeća producentica Indije Avantika, kao i Human Rias i Lanna!

Titani elektronske glazbe i virtuozi beatova donose najraznovrsnije glazbene struje u obrambene jarke Petrovaradinske tvrđave, pa tako na NSNS Refreshed By Heineken Silver stiže vrhovna predvodnica hard techno zvuka Sara Landry, a na istom mjestu pridružuju se vodeći predstavnici underground scene Kobosil, Yotto, Helena Hauff, Cassie Raptor, Francis Mercier, Estella Boersma, Henry Saiz, Oguz i mnogi drugi! Žanrovsko šarenilo za vatrene fanove sa najistančanijim ukusom stiže na još tri pozornice - Together X House by IQOS, Urban Bug i Gaia Trance!

Jedno od glavnih pojačanja fantastične postave na mts Dance Areni ove godine svakako je ukrajinski dvojac Artbat. Dokazali su se kao kreatori moderne dance glazbe, a od prije nekoliko dana, odjeknula je i obrada hita legendarnih Chemical Brothers - „Hey Boy Hey Girl", čiji su, ne kriju, veliki fanovi. U Novi Sad stižu nakon što su užarili lagunu na Exitovom Sea Star festivalu u Umagu.

Publika će na ovogodišnjem Exitu svjedočiti povijesti, jer će se prvi put dogoditi suradnja dva velika imena - Argy i Vintage Culture predstavljaju svjetsku premijeru svog b2b seta! Argy je ostavio dubok trag u svijetu elektronske glazbe, a isti taj svijet je u ožujku ove godine oplemenio objavivši LP „New World". S druge strane, njegov partner na sceni Vintage Culture već 13 godina demonstrira besprijekorne sposobnosti miksanja melodic i progressive techna s retro house prizvucima. Ništa manje se ne očekuje ni od Exitovog vunderkinda, osamnaestogodišnje Lanne koja u Novi Sad stiže nakon što je zapalila atmosferu u slavnom klubu Hï Ibiza, rame uz rame s zvijezdama kao što su Meduza & James Hype, Ida Engberg i Chelina Manuhutu.

U četvrtak, 11. srpnja na mts Dance Areni užarene fanove će kroz noć voditi sam sinonim za DJ profesiju, legendarni Carl Cox. Društvo će mu činiti i KlangKuenstler, kao i začetnica palestinskog elektronskog zvuka Sama' Abdulhadi. Iste večeri, na sestrinskoj NSNS Refreshed By Heineken Silver pozornici žarit će i paliti Yotto svojim progressive house setom, a na isto mjesto drugog dana festivala dolaze Kobosil i Estella Boersma sa svojim prepoznatljivim kombinacijama house, techno i indie zvuka.

U prilog tome da je EXIT okupio „creme de la creme" elektronske glazbe svedočit će i subota, 13. srpnja na mts Dance Areni, rezervirana za techno majstora Maceo Plexa, a masu će zapaliti i zvijezda nove techno generacije I Hate Models, kao i ekscentrični techno i house mag Patrick Mason. Treći festivalski dan na NSNS Refreshed By Heineken Silveru obilježit će nastup dobro poznatog Francisa Merciera, a stižu i Awen, Sona i drugi.

Maestralno zatvaranje mts Dance Arene i ovogodišnjeg izdanja festivala u nedjelju, 14. Srpnja priredit će producent i DJ koji je rasprodao Madison Square Garden i okitio se Grammy nagradom - Black Coffee. Prije njega, na istom mjestu zagrmjet će legendarni Bonobo sa svojom unikatnom soničnom fuzijom, Barry Can't Swim naslikaće dinamični glazbeni pejsaž svojim gotovo savršeno harmoničnim bass linijama, dok će Carlita donijeti zvuke srednjeg Istoka. Posljednjeg dana na NSNS Refreshed By Heineken Silver nastupit će vrhovna mađioničarka hard techno zvuka Sara Landry, a publiku će osvojiti i Helena Hauff.

Osim dvije najveće elektronske pozorice, vatreno će biti i na Together X House by IQOS sceni, gdje će se smjenjivati Alex Wann, Antdot, Apache, Djeff, Fabrizio Marra, Kitty Amor, Maxi Meraki, Mont Rouge, Sasson, Sparrow & Barbossa, Anyushka, Deaf In Mini, Fanatik i Oysha.

Poklonike trance scene na Gaia Tranceu čekaju DJ Aquapipe, DJ Buca, DJ Cheda, Cosmic Dimension Live, DJ Damzah, DJ DaPeace, E-Clip Live, Egon's Embrace Live, DJ Filip Nikolaevic, Imaginarium Live, DJ Lazanya, DJ Manda, DJ Mikica, DJ Mita, DJ Mozza, DJ Pura, Simia Live, DJ Stole, Syned Brain Live i DJ Zarma.

Omiljena mala pozornica festivala, Urban Bug, ugostit će 2 Much b2b Vein, Hudi b2b Aljoša, Layzie b2b Techa, Migazz b2b Kornwall, Milenko b2b Arnee, Miozz b2b Stefan Jović, Neshud b2b Irkah, Neutron, Needle b2b Hori, Novak, Rade Bađin b2b Poliformat, Runy b2b Mande, S.A.B.R.I. b2b Rikaya, Stameni b2b Mark Aasgier, Teachr b2b Butterfly.eff, THE b2b Zira, Vladimir Aćić b2b Danilo Vladušić, Vladimir Tucakov b2b Bokun, Wise D and Kobe, i Woodie b2b Danijel Kević.

Sljedeće izdanje EXIT festivala, s temom EXIT Starseeds i sloganom „Probudimo naše supermoći zajedno", bit će održano od 11. do 14. srpnja 2024. na Petrovaradinskoj tvrđavi, uz nulti dan, 10. srpnja, rezerviran za poseban Starseeds Takeover performance na Tesla Universe pozornici. Četvorodnevne ulaznice po promo cijeni od 69 eura i uz uštedu od 40%, kao I jednodnevne ulaznice po cijeni od 35 eura dostupne su ovdje, kao i na Entrio prodajnim mjestima i online.