Oči u motivici Damira Medvešeka

Akademski slikar Damir Medvešek zacijelo je jedan od najvrsnijih suvvremenih hrvatskih likovnih umjetnika, autor specifičnog i kompleksnog opusa, do prošle godine glavni slikar u zagrebačkom HNK-u, osobito cijenjen u inozemstvu, ističe se svojim djelom i u proteklom vremenu a svakako i danas.

Jedan od posebno zanimljivih motiva u njegovom opusu jest lik, nepoznate mlade , izrazito lijepe žene, finog i otmjenog držanja, pogleda uperenog u gledatelja.

Medvešek je realizirao veliki broj ciklusa u ulju, akrilu, u kombiniranoj tehnici posvećen isključivo ženi i njezinoj nenadmašnoj ljepoti.

Osobito se u tim ciklusima ističu oči tih lijepih nepoznatih žena, žena koje su i stvarne i nestvarne i iz ovog su vremena ali i iz prošlosti.

Oči, pogled, šutnja karakterizira lica djevojaka, žena na njegovim slikama.

Ako ih duže promatrate, učinit će Vam se, samo što nešto nisu rekle, otkrile tajnu, otvorile srce, netremice probadajući pogledom.

I uvijek se pozornost gledatelja zaustavi na tim nestvarno lijepim očima i svijetlim i tamnim, očima što tako snažno i nezaustavljivo prodiru u nas gledatelje, koji uvijek u susretu s njima ostaju bez riječi.

Izvanredna posveta ljepoti žene i njezinoj pojavnosti u brojnim ciklusima Damira Medvešeka došla je do punog izražaja.