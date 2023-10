Obojajmo se bojama suosjećanja i održivosti

Povodom Svjetskog dana veganstva koji se diljem svijeta obilježava 1. studenoga, brojnim hrvatskim gradovima vijorit će se veganske zastave. Zagreb, Opatija, Makarska, Krapina, Vukovar, Slavonski Brod, Čakovec i Samobor bit će obojani bojama suosjećanja, a osim veganskih zastava, zeleno-plavo-bijele boje osvijetlit će i Meštrovićev paviljon te fontane ispred Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu 30. 11. od 18 sati.

Svjetski dan veganstva obilježava se svake godine kako bi se upoznalo ljude s veganskim načinom života i proširila svijest o mnogim prednostima veganstva. Sve više ljudi odabire takav način života nakon što prihvate činjenicu da je moguće sasvim normalno živjeti odabirući hranu, kozmetiku i odjeću za koje nisu stradale ni patile životinje. Prebacivanje na vegansku prehranu postalo je i pitanje opće održivosti s obzirom na to da je iskorištavanje životinja zbog hrane povezano s ogromnom potrošnjom prirodnih resursa, gladi u svijetu te kataklizmičkim uništenjem okoliša.

To je sve prepoznala i glumica Marija Omaljev, ambasadorica Svjetskog dana veganstva, koja tom prigodom poziva i druge da joj se pridruže: „Veganstvo je zasigurno jedna od najboljih odluka koje sam donijela. Moj prelazak na veganstvo podsjeća me na film 'Matrix'; kao da sam se odlučila za crvenu pilulu i odjednom počela gledati svijet iz potpuno nove perspektive. Ne mogu vjerovati da sam ikada jela druga bića, bića koja imaju mamu, smeđe ili plave oči i jednako goruću želju za životom kao i mi. Sretna sam jer svojom odlukom svakodnevno branim slabije, one koji ne mogu reći 'upomoć' i zbog toga veganstvo smatram svojom dužnošću. Veganska zastava koja se povodom Svjetskog dana veganstva vijori diljem Hrvatske simbol je ultimativnog milosrđa i simbol naše težnje da napravimo svijet boljim", izjavila je tom prigodom.

Ivana Martinec i Marko Samardžija, savjetnici za biljnu prehranu i treneri fitnessa, također žele potaknuti sve na zdravije i aktivnije navike: „Kada postanemo vegani, otvori nam se sasvim nova razina svijesti koja nam omogućava da shvatimo kako svaki život jednako vrijedi. Saznanje da više nismo dio sustava u kojem se promiče uzgoj radi ubijanja i konzumacije tijela nevinih bića, pozitivno djeluje na naše mentalno zdravlje. Cjelovita biljna prehrana čini nas zdravijima i vitalnijima. Vegani, u prosjeku, imaju manju tjelesnu težinu i manji rizik od bolesti koje iziskuju mnogo sredstava iz zdravstvenog sustava. Ako želite napraviti pozitivnu promjenu za sebe, svoje zdravlje, okoliš i životinje - postanite vegani!" Snimili su video u kojemu objašnjavaju razne prednosti veganstva.

Prijatelji životinja potiču građane da se, kao mnogi hrvatski gradovi kojima se vijore zeleno-plavo-bijele veganske zastave, obojaju bojama suosjećanja, prijave na Vege izazov na www.veganopolis.net i informiraju o veganstvu i veganskim proizvodima. Kako navode, Svjetski dan veganstva izvrsna je prigoda za to.