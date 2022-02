Objavljeni pobjednici Huawei Next Image 2021 natječaja

Natječaju je pristupilo više od milijun korisnika iz 100 zemalja i regija diljem svijeta, a profesionalni žiri je pregledao i ocijenio radove.

Dobitnici nagrade „Fotograf godine" oduševili su međunarodni žiri svojim izvanrednim radovima

Fotografije Generations mađarskog fotografa Attile Tompe, Hometown feast kineskog fotografa Zhang Weija i I am a father now! češkog fotografa Zdeněka Dvořáka, jednoglasnom su odlukom žirija proglašene radovima godine, a svaki od fotografa osvojio je i novčanu nagradu u vrijednosti od 10 000 dolara, što je velik poticaj za nastavak kreativnog izražavanja putem fotografije.

Attile Tompe, koji je nagrađeni moment uhvatio P40 Pro pametnim telefonom, opisao je svoju fotografiju Generations: „Ljudi na slici su moja svekrva i kćer. U ovom trenutku, gdje su njihova lica obasjana svjetlošću i sjenom, bio sam jako dirnut. Ovdje se isprepliću životi dviju generacija, pokazujući da vrijeme ne može promijeniti ljubav prema obitelji."

„Topao trenutak između bake i unuke ne samo da je ganuo fotografa, nego je ganuo i mene. Ova fotografija zaustavlja vrijeme i čini ovaj tihi, nježni trenutak vječnim", oduševljeno je komentirao član žirija Lin Haiyin, Next Image fotograf godine za 2020.

„Ova fotografija je snimljena u gradu Longyan iz provincije Fujian. U skladu s jedinstvenom Hakka tradicijom „stvaranja velikog bogatstva", svaka obitelj na ovoj slici priredila je gozbu za goste. Ova dragocjena slika budi i ljubav i čežnju u nečijem srcu", rekao nam je Zhang Wei autor fotografije Hometown feast koji je ovo prekrasno djelo uhvatio Huawei P40 uređajem.

„Što duže gledate ovo djelo, bolje ćete ga razumjeti. Puni tonovi, bogati detalji boja te snažan i pametno uravnotežen kontrast izazivaju radoznalost i fasciniraju", izjavio je član žirija Reuben Krabbe, kanadski fotograf ekstremnih sportova.

„Porođaj moje kćeri trajao je 38 sati, a ja sam odlučio zabilježiti ovaj nezaboravan trenutak svojim telefonom. Od romanse do izgradnje zajedničke obitelji, od muža do oca, moj život je sada puniji", punim srcem je izjavio Zděnek Dvořák autor fotografije I am a father now! koji je ovaj važan trenutak memorirao Huawei P9 pametnim telefonom.

„Fotograf je mobitelom uhvatio meku svjetlost, čime je dočarao toplinu fotografije i autentičnost svakodnevice obiteljskog života.", kazao je Liu Heung Shing član žirija i osnivač šangajskog centra za fotografiju i dobitnik Pulitzerove nagrade za novinarstvo.

Izabrani su dobitnici nagrada u svakoj od deset kategorija natjecanja

Huawei Next Image Awards 2021 potaknuo je korisnike da kroz 10 različitih kategorija otkriju raznolikost i ljepotu života, a to su: portret, monokromatski, boja, snapshot, noć, telefoto, ultra široki kut, super makro, kreator priče - video i kreator priče - fotografije. Unutar svake kategorije odabrani su ukupni pobjednici te pobjednici kategorija.

Među njima, 27 pobjednika u kategoriji osvojilo je 1 000 dolara, a njih 30 osvojilo je Huawei Watch 3 sat.

Ovogodišnji nagrađivani radovi ističu detalje svijeta viđenog kroz objektiv fotografa, koristeći moć fotografije na pametnom telefonu kako bi ispričali životne priče. Fotografi su kroz različite kategorije i načine bili u mogućnosti izraziti svoju kreativnost.

Primjerice, u kategorije „Portret", fotografi snimaju intimne izraze svojih najmilijih, ispunjavajući fotografije srdačnim detaljima i emocijama koje diraju žiri i sve one koji pogledaju fotografiju. Dok u kategoriji „Monokromatski" fotograf u potpunosti koristi svjetlo i sjenu te stvara osjećaj dubine i ističe kontrast linija koje obogaćuju fotografiju. Upotrebom jakih „Boja", fotograf prezentira emocije na dramatičan i kreativan način.

Ovogodišnji broj prijava u kategoriji „Kreator priče - fotografije" udvostručio se u odnosu na prošlogodišnji natječaj, što potvrđuje popularnost natječaja. Nove kategorije u ovogodišnjem natječaju nastoje potaknuti entuzijaste mobilne fotografije da izraze svoje emocije, ispričaju svoju priču, dokumentiraju svijet u pokretu, te da otkriju nove trendove u nastajanju.

Huawei je ove godine pripremio i potpuno novu nagradu, Student Focus Award, za studente u dobi od 18 do 24 godine koji su prijavili svoje radove na natječaj. Nekoliko studenata sa Središnje dramske akademije, Pekinške filmske akademije, Xi'an Jiaotong sveučilišta i drugih institucija, osvojilo je nagradu, te će dobiti Huaweijev kreativan fond Next Image u iznosu od 1 000 dolara i P50 pametni telefon, koji će ih sigurno potaknuti na nastavak stvaranja radova i u ovoj godini.

U eri mobilne fotografije, Next Image pruža uvid u budućnost

Huawei Next Image Awards važan je dio plana tvrtke Next Image i služi kao platforma za globalnu raspravu o tehnologiji i iskustvu snimanja mobilne fotografije, ćemu će zasigurno pomoći i Huaweijevi nedavno lansirani uređaji P50 Pro te P50 Pocket. Prošle godine je održan peti uzastopni natječaj koji je privuko entuzijaste mobilne fotografije iz više od 170 zemalja i regija.

Cilj Huawei Next Image natječaja mobilne fotografije je inspirirati korisnike da kroz svoje radove istraže sve mogućnosti mobilne fotografije, a iskustvo i ljepotu života podijele s ostatkom svijeta, bilo kada i bilo gdje.

Huawei proizvodi

Uz vrhunske pametne telefone, Huawei P50 Pro i P50 Pocket koji se odlikuju izvrsnim performansama, moćnim kamerama i elegantnim dizajnom, Huawei je nedavno najavio skori početak prodaje Huawei FreeBuds Lipstick bežičnih slušalica. Radi se o slušalicama koje savršeno kombiniraju elegantan dizajn s vrhunskom tehnologijom, pružajući korisnicima slušalice atraktivnog izgleda i jednostavno audio iskustva.

Krajem prošle godine Huawei je predstavio novu Watch GT 3 seriju satova koja mami poglede svojim dizajnom i estetikom te donosi trajanje baterije do 2 tjedna. Uređaj je dostupan u dvije veličine, 46mm i 42mm, a oba modela imaju sličnost s tradicionalnim elegantnim satovima.

Uz Watch GT 3, Huawei je također predstavio i novo prijenosno računalo serije MateBook. Riječ je o Huawei MateBook 14s modelu koji kombinira elegantan dizajn, inovativne značajke i pametno iskustvo. MateBook 14s pomiče granice svojim ultra tankim dizajnom i svestranim performansama.