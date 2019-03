Objavljen uži izbor fotografa za Profesionalno natjecanje na Sony World Photography Awards 2019

Prikazujući izuzetne serije najboljih umjetnika širom svijeta u području fotografije, Svjetska organizacija za fotografiju objavila je uži izbor kandidata za Profesionalno natjecanje na Sony World Photography Awards 2019. godine.

Ovo natjecanje fotografima nudi izuzetnu priliku da pokažu svoju umjetnost svjetskoj publici, imajući u vidu prethodne pobjednike kojima je ovo natjecanje donijelo brojne benefite u karijeri, kao što su prikazivanje fotografija u galerijama, izložbe i izdavački poslovi. Uži izbor za 2019. godinu predstavlja živahno i raznoliko shvaćanje fotografije danas.

Posebno odabrani članovi Svjetski priznatog žirija iz akademskog svijeta, muzeja, izdavačkih kuća, medija i s festivala, izabrali su vrhunske serije fotografija u deset različitih kategorija. Uži izbor radova za Profesionalno natjecanje sadrži serije od pet do deset izuzetnih fotografija, koje su često preuzete iz većih serija radova. Svaka serija pokazuje umjetničku snagu i stručnost u upotrebi fotografskih tehnika, uređivanju i vizualnom pripovijedaniju, pružajući publici zadivljujuće priče o humanosti i suvremenom svijetu.

Aktualni umjetnici koji su u užem izboru nude svoje interpretacije suvremenog svijeta u svim njegovim oblicima. Mnogi se bave političkim pitanjima: arhitektonske fotografije Daniela Ochoa de Olza iz Španjolske prikazuju prototipove graničnih zidova koji se nalaze u San Diegu, u blizini granice Meksika i Sjedinjenih Američkih Država, dok fotografski esej Tobya Bindera iz Njemačke prikazuje sveprisutnost problema koji pogađaju mlade u Belfastu i Irskoj, kao i utjecaj koji Brexit može imati na mirovni sporazum iz 1998. godine. Ljepota svijeta prirode i utjecaj čovjeka na nju može se vidjeti u fotografijama iz zraka Etiopije Kierana Doddsa iz Velike Britanije, u kojima je naglašeno smanjenje površine pod šumama za 95%, kao i u radu Leah Schretenthaler iz Sjedinjenih Američkih Država. Lea koristi tradicionalni film i srebrni želatin za slikanje i štampanje fotografija kontroverznih infrastrukturnih projekata na Havajima, koje potom obilježava ostavljajući prazna mjesta nalik ožiljcima na fotografijama.

Fotografije također pružaju uvid u živote i mjesta koja bi inače ostala nepoznata: Alice Mann iz Južne Afrike pokazuje jedinstvenu i aspirativnu subkulturu koja obuhvaća ženske timove bubnjarskih mažoretkinja, dok Kohei Ueno iz Japana vodi promatrača u podvodni svijet natjecanja u ronjenju na dah, a Alessandro Grassani iz Italije fotografirao je zadivljujuće portrete boksačica iz Gome.

Uspjeh onih koji su u užem izboru je značajan, jer je Profesionalno natjecanje 2019. godine primilo najveći broj prijava do sada, iz čak 161 zemlje, poput Gabona, Paragvaja i Obale Bjelokosti. Međunarodni okvir primijećen je i u užem izboru, kako među fotografima amaterima, tako i među priznatim fotografima iz 30 zemalja, uključujući Sveti Kristofor i Nevis, Finsku, Japan, Kolumbiju i Iran.

Svi fotografi koji su ušli u uži krug Profesionalnog natjecanja nastavit će natjecanje kako bi postali pobjednici u kategoriji i imat će priliku da budu izabrani za titulu Fotografa godine koji će osvojiti 25,000 dolara. Drugoplasirani i trećeplasirani u svakoj kategoriji bit će nagrađeni 17. travnja, a njihov rad prikazan na izložbi Sony World Photography Awards 2019. u Londonu, prije Svjetske turneje.

Studentsko natjecanje

U užem izboru Studentskog natjecanja su radovi deset studenata iz vodećih visokoškolskih ustanova širom svijeta. Odgovarajući na temu „Evolucija", ovi fotografi dolaze iz različitih zemalja, uključujući Bangladeš, Maleziju, Španjolsku, Argentinu i Kanadu.

Svih deset fotografa koji su ušli u uži izbor osvojili su digitalnu opremu za snimanje tvrtke Sony i ići će u London, kako bi prisustvovali ceremoniji dodjele nagrada 17. travnja, gdje će biti objavljen pobjednik Studentskog natjecanja, koji će dobiti i opremu za fotografiranje tvrtke Sony u vrijednosti od 30.000 eura za njihovu instituciju.

Deset studenata u Londonu sudjelovat će u razgovoru s dobitnikom nagrade za Izuzetan doprinos fotografiji Nadavom Kandero i pregledanju portfelja s članom žirija Studentskog natjecanja 2019. Jasonom Baronom, kreativnim direktorom fotografije, BBC Creative i Svjetskom organizacijom za fotografiju. Osim različitih mogućnosti povezivanja studenata i njihovih mentora, svaki student će također biti razmatran za studentski Sony Grant za 2019. godinu.

Osnovano od strane Svjetske organizacije za fotografiju, međunarodno priznato Sony World Photography Awards natjecanje jedno je od najvažnijih na globalnom fotografskom kalendaru. Ovo natjecanje sada bilježi dvanaest godina suradnje s glavnim sponzorom - tvrtkom Sony i sastoji se od ukupno četiri natjecanja: Profesionalnog (najbolja serija radova od 10 fotografija), Otvorenog (najbolja pojedinačna fotografija), Studentskog (za akademske institucije) i Natjecanja za mlade (za fotografe uzrasta od 12 do 19 godina).

Ocjenjivanje na Profesionalnom i Studentskom natjecanju

Ovogodišnjim ocjenjivanjem na Profesionalnom natjecanju rukovodio je Mike Trow, urednik, fotograf, konzultant iz Velike Britanije, koji navodi: „Ovogodišnji izbor u okviru Profesionalnog natjecanja izazvao je mnoge debate i interesiranja među članovima žirija, sa zanimljivim konceptualnim radom i jukstapozicioniranjem fotografija kako bi se stvorili novi narativi, zajedno s tradicionalnim pripovjedanijem. Ove godine je bilo izazovnije i spornije nego ikada ranije - što je velika stvar, važna za pomicanje granica fotografije i izazivanje percepcije i očekivanja publike."

Erin Barnett, direktor Izložbi i kolekcija, Međunarodni centar za fotografiju, SAD, je primijetio: „Iako me nije iznenadila kvaliteta fotografija, bio sam oduševljen širokim dometom u svakoj kategoriji. Bilo je sjajno vidjeti fotografe kako pomiču granice i navode me da ponovo procjenjujem moje dojmove. Važno je zapamtiti da moćne fotografije mijenjaju naše perspektive i uče nas da promatramo svijet oko nas na nove načine."

Brendan Embser, glavni urednik, Aperture, SAD, je rekao: „Fotografi koje smo odabrali su avangarda - oni su sljedeća generacija."

Emma Lewis, sudac i asistent kustosa, Tate, Velika Britanija, komentira: „Bila sam impresionirana senzibilitetom i strogošću dokumentarnih projekata: zanimljivim, često gorućim temama koje su temeljno istražene i obrađene s velikom pažnjom, kao i posebnim konceptualnim pristupom."

Liu Heung Shing, osnivač, Šangajski centar za fotografiju, Kina, komentira: „Izabrali smo pobjednike koji pokazuju najatraktivniju kvalitetu u području fotografiranja - sposobnost da privuku gledaoce."

Isabella van Marle, šef Odjela za umjetničke i galerijske odnose, Nevidljivi Amsterdam, Nizozemska, kaže: „Kada sam pregledala fotografije na Sony World Photography Awards, odmah su me privukli različiti pristupi u okviru određenih kategorija. Mislim da bi svi trebalo da posjete izložbu Sony World Photography Awards, jer pokazuje veliku raznolikost u radu, kao i zaista pametne i lijepe projekte."

Ovogodišnje Studentsko natjecanje ocjenjivali su Svjetski stručnjaci za fotografiju koji imaju snažan uvid u praksu fotografiranja. Na panelu su sudjelovali Jason Baron (kreativni direktor fotografije, BBC Creative), Bruno Bayley, glavni urednik, Magnum Photos i Jeff Hamada, osnivač i urednik, BOOOOOOOM.

Govoreći o kvalitetu fotografija, Jason Baron kaže: „Ono što je bilo tako zanimljivo vidjeti u ovogodišnjem Studentskom natjecanju je raspon, raznolikost fotografija ne samo u temi, već i u žanru fotografije. Da spomenemo samo neke kao što su urbani pejzaži, portreti, foto eseji i mrtva priroda. Dobro je znati da je budućnost svih vrsta fotografija sigurna u rukama velikih mladih talenata."

Komentirajući ovogodišnje Profesionalno i Studentsko natjecanje, Scott Gray, CEO, Svjetska organizacija za fotografiju, napominje: „Standard prijava na Sony World Photography Awards raste iz godine u godinu. Oduševljeni smo što vidimo tako širok spektar revolucionarnih radova koji s postali dio ovogodišnjeg Profesionalnog i Studentskog natjecanja. Natjecanje osigurava istaknutim i fotografima u usponu pravu globalnu platformu da prikažu svoj rad."

Nagrade

Sve fotografije koje su u užem izboru kao i pobjedničke bit će izložene u galerijskom prostoru Somerset House u Londonu u okviru izložbe Sony World Photography Awards 2019. Ova izložba obuhvatit će i posebnu sekciju s odabranim radovima dobitnika Nagrade za izuzetan doprinos fotografiji iz 2019. godine, uglednog umjetnika Nadava Kandera. Izložba će trajati od 18. travnja do 6. svibnja 2019. godine, pre globalne izložbe u drugim zemljama kao što su Japan, Njemačka i Italija. Karte za izložbu u Londonu dostupne su na: www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards-exhibition.

Sveukupni pobjednici natjecanja bit će objavljeni na svečanosti u Londonu 17. travnja. Fotograf godine, Fotograf godine Otvorenog natjecanja, Fotograf godine u Natjecanju za mlade, pobjednici Profesionalnog natjecanja i deset kandidata koji su ušli u uži izbor Studentskog natjecanja prisustvovat će dodjeli nagrada u Londonu. Pobjednici će također dobiti najnoviju digitalnu opremu tvrtke Sony za snimanje i naći će se u Knjizi nagrada za 2019. godinu.

SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS 2019

UŽA LISTA FOTOGRAFA

PROFESIONALNO NATJECANJE

Nagrađivanje najboljeg rada u deset kategorija. Do deset fotografa je ušlo u uži izbor svake kategorije. Pobjednici u svakoj kategoriji bit će proglašeni 17. travnja, kao i Fotograf godine koji će biti izabran među pobjednicima deset kategorija.

Arhitektura

David Behar, SAD

Dimitri Bogachuk, Ukrajina

Peter Franck, Njemačka

Michael Najjar, Njemačka

Daniel Ochoa de Olza, Španjolska

Felicia Simion, Rumunjska

Tuomas Uusheim), Finska

Stephan Zirwes, Njemačka

Brief (nova kategorija 2019)

Toby Binder, Njemačka

Rebecca Fertinel, Belgija

Kacey Jeffers, Sveti Kristofor i Nevis

Alice Mann, Južna Afrika

Christina Stohn, Njemačka

Edward Thompson, Velika Britanija

Zhipeng Zhu, Kina

Kreativna kategorija

Djeneba Adujom (Djeneba Aduayom), Francuska

Allan Dransfield, Velika Britanija

Pol Kurucz, Francuska

Marinka Masséus, Nizozemska

Leah Schretenthaler, SAD

Otkriće

Karina Bikbulatova, Rusija

Jean-Marc Caimi & Valentina Piccinni, Italija

Boyuan Zhang, Kina

Dokumentarna kategorija (nova kategorija 2019)

Federico Borella, Italija

Mustafa Hassona, Palestina

Andrew Kelly, Australija

Kyung-Hoon Kim, Južna Koreja

Hashem Shakeri, Iran

Brent Stirton, Južna Afrika

Pejzaž

Imma Barrera, SAD

Kieran Dodds, Velika Britanija

Catherine Hyland, Velika Britanija

Marco Kesseler, Velika Britanija

Yan Wang Preston, Velika Britanija

Svijet prirode i divljina

Jasper Doest, Holandija

Liang Fu, Kina

Maela Ohana, Francuska

Alain Schroeder, Belgija

Christian Vizl, Meksiko

Portret

Scarlett Coten, Francuska

Massimo Giovannini, Italija

Álvaro Laiz, Španjolska

Marta Moreiras, Španjolska

Laetitia Vançon, Francuska

Sadegh Zabbah, Iran

Sport

Alain Schroeder, Belgija

Chris Donovan, Kanada

Sigurd Fandango, Norveška

Filippo Gobbato, Italija

Alessandro Grassani, Italija

Trent Mitchell, Australija

Thomas Nielsen, Danska

Jaime Otoniel Perez Munevar, Kolumbija

Kohei Ueno, Japan

Mrtva priroda

Peter M. Madsen, Danska

Nicolas Gaspardel & Pauline Baert, Francuska

Kui Su, Kina

Cletus Nelson Nwadike, Švedska

Yiming Zhang, Kina

Stefanie Dollhopf, Njemačka

STUDENTSKO NATJECANJE

Otvoreno za sve studente širom svijeta koji studiraju fotografiju. Fotograf godine na Studentskom natjecanju bit će objavljen 17. travnja.

Nur Hidayati Binti Abd. Rahim, Faculty Of Creative Multimedia, Multimedia University, Malezija

Carla Meyer-Kleynhans, Michaelis School of Fine Art, University of Cape Town, JAR

Sounak Das, Pathshala South Asian Media Institute, Bangladeš

Sergi Villanueva, Universidad Jaume I, Španjolska

Léonie Synnott-Bruson, College de Matane, Kanada

Sol Leonardi, TFP/Motivarte, Argentina

Tobias Kobborg Kristensen, Danish School of Media and Journalism, Danska

Sam Delaware, Pacific Union College, USA

Joel Davies, Central Saint Martins, University of the Arts London, UK

Cassidy Power, University of Auckland - Elam, Novi Zeland