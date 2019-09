Objavljen program 25FPS

Dvije godine nakon što je svojim redateljskim prvijencem Goli u sedlu (Easy Rider, 1969) nepovratno promijenio krajolik američke kinematografije, glumac i redatelj Dennis Hoppersnimio je Posljednji film (1971), još radikalnije djelo, koje mu je gotovo uništilo karijeru. Film će gotovo pedeset godina nakon nastanka imati svoju hrvatsku kino premijeru na 15.Festivalu 25 FPS u petak 27. rujna u 22 sata u Kinu SC.

Festival inovativnog ieksperimentalnog filma i videa, 25 FPS, počinje u četvrtak 26. rujna i traje do nedjelje 29.rujna. Prikazat će se natjecateljski program s 23 kratkometražna filma najnovije strane idomaće produkcije, program članova Velikog žirija - Žiri predstavlja s klasicima materijalnogfilma i rijetko prikazivanim britanskim i indijskim filmovima, hrvatski filmovi iz programa Refleksi, te dva intenzivna prošireno filmska spektakla iz programa Expanded Cinema.

Ulaz na sve projekcije i performanse festivala je slobodan.

Posljednji film Dennisa Hoppera - hrabar i originalan, acidom natopljeni vestern Posljednji film govori o Kansasu (igra ga sam Hopper), kaskaderu zaposlenom na vesternu B-produkcije, koji nakon snimanja odluči ostati u Meksiku, maštajući o brzoj zaradi. Dok se Kansas gubi u nerealnim poduzetničkim idejama, autohtoni stanovnici, donedavno angažirani kao statisti na snimanju, od ostataka scenografije grade kameru i rekonstruiraju zbivanja iz filma u formi vjerske procesije u kojoj će ključnu ulogu odigrati protagonist.

Jedna od brojnih legendi koje su obilježile nastanak filma kaže da je tijekom prezentacije studijskim glavešinama Hopper fizički nasrnuo na projekcionista nakon što je ovaj komentirao kako je Hopper prikladno odabrao naslov, jer ovo će mu biti posljednje što je ikada režirao. Gotovoda je bio u pravu: film je prikazan u vrlo ograničenoj distribuciji u SAD-i, a sam Hopper sljedeću priliku za režiju dobio je gotovo desetljeće kasnije (Out of the Blue, 1980).

Acidom natopljeni vestern otkriva autora koji promišlja kodove žanra iz svježe, suvremene perspektive, a teme kojima se bavi obuhvaćaju kulturnu snishodljivost, imperijalizam istvarnost koja uzvraća udarac fikciji. Hopperov film se na Festivalu 25 FPS prikazuje u

impresivnoj 4K-restauraciji.

Tri hrvatska filma u natjecateljskom programu i četiri u Refleksima

Festivalski selektori, Mario Kozina, Marina Kožul i Branka Valjin, među 2000 prijavljenihfilmova u natjecateljski program izabrali su 23 filma, među kojima su i tri nova rada hrvatskih autora: u filmu Prazni sati Mate Ugrina pratimo dokolicu inozemnih najamnih radnika jednog hrvatskog brodogradilišta, Toranj Silvestra Kolbasa bavi se vrtoglavicom izazvanom krizom koncerna Agrokor, a naslijeđe socijalizma u središtu je novoga filma Renate Poljak, Još jedan odlazak.

Prikazat će se i novi radovi prijašnjih laureata Festivala 25 FPS: DemonskoPie Borg, S(a)vršena prošlost Jorgea Jácomea, Ulaz u Ceutu Rande Maroufi i Vever (zaBarbaru) Deborah Stratman. Veliki broj filmova iz natjecanja se bavi motivom rada u 21.stoljeću i drugim društveno angažiranim temama, online i offline identitetima, a dio filmova tematizira odnos prema filmskoj povijesti. Natjecateljski filmovi prikazuju se u festivalskim

terminima od 18 i 20 sati.

Program hrvatskih filmova Refleksi ove godine sačinjavaju četiri eksperimentalna filma kojaće se prikazati u nedjelju 29. rujna u 18 sati. Katerina Duda u Strujanjima tematizira tranziciju kroz vizuru sobnih biljaka koje su bile nezamjenjiv dio arhitekture socijalističkog modernizma. Do konca autorice Neli Ružić svojevrsni je epitaf jednoj od najuspješnijih tekstilnih tvrtki u Jugoslaviji, koja je od osnutka 1951. do 90-ih godina bila osnova gospodarskog života Sinja te imala ključnu ulogu u procesu emancipacije žena. U videu Split Waltz 021_123 umjetnik Gildo Bavčević ironizira proces turistifikacije te propituje poziciju lokalnog stanovnika koji sve više gubi dodir sa starim centrom grada. Autorski dvojac, Ivor Glavaš i Sara Simić, predstavit će se radom In Pietra, meditativnom poemom posvećenoj kamenju u jednom talijanskom gradiću.

Žiri predstavlja - klasici materijalnog filma i rijetko prikazivani britanski i indijski filmovi

Tročlani Veliki žiri dodjeljuje tri zasebna Grad prixa najboljim filmovima iz natjecanja te se predstavlja zasebnim i posebno za Festival 25 FPS sastavljenim programima. Čine ga na Festivalu 25 FPS nagrađivani britanski autor Louis Henderson, škotska kustosica Kim Knowles i indijska filmska autorica i kustosica te dvostruka dobitnica festivalskog Grand prixa Shai Heredia.

Louis Henderson je u svoj program (petak, 16.00 sati, Kino SC) uvrstio Film oTemzi (1986) redatelja Williama Rabana koji prikazuje London iz doba Margaret Thatcher i njegov industrijski pad, a u dijalogu je s njegovim srednjometražnim filmom More je povijest(2016), s kojim čini projekcijski parnjak. Kim Knowles u Zagreb donosi izuzetno reprezentativan izbor materijalnog filma uglavnom autorica, među kojima se ističe rad Fitilji ove godine preminule pionirke eksperimentalnog filma i performansa Carolee Schneemann,

a prikazuje se u subotu u 16 sati u Kinu SC.

Program Shai Heredie (nedjelja, 16.00 sati, KinoSC) obuhvaća indijske filmove snimljene od 1960-ih godina do danas, koji nude izrazito kompleksan i dinamičan uvid u modernizaciju i liberalizaciju indijskog društva. Nagradu žirija kritike dodjeljuje tročlani žiri: povjesničar umjetnosti i kustos Lovro Japundžić, filmska kritičarka Valentina Lisak i slobodni kustos Marius Hrdy. Udruga 25 FPS dodjeljuje Nagradu Green DCP za najbolji hrvatski film na festivalu, te se nagrađuje najbolji film prema glasovima publike.

Dva intenzivna i vrtoglava spektakla Expanded Cinema

Ovogodišnja proširenja audiovizualnih percepcija započinju prvog dana festivala, u četvrtak26. rujna u 22 sata, u Teatru &td s performansom Valna duljina umjetnika Stefana Canape i Antoinea Birota, koji inovativno sjedinjuje električne signale i analogni film. U subotu 28.rujna u 22 sata umjetnički dvojac Daan Johan i Joris Strijbos, članovi nizozemskog kolektiva Macular, će s arsenalom moduliranih sintesajzera i kinetičkih sprava oživjeti fascinantni fenomen zlatnog reza u prirodi - filotaksiju - i posjetiteljima pružiti nezaboravno sonično i vizualno iskustvo.