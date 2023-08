NÜRNBERG sredinom rujna u Močvari

Svima u životu fali malo bjeloruskog post punka, to je jedino sigurno. Zato po svoju dozu valja doći u Močvaru u srijedu, 13. rujna. Tamo će se, iako dolazi iz Minska, ukazati duo NÜRNBERG kojem će to biti premijerni nastup u Hrvatskoj. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 13 eura mogu se kupiti u Dirty Old Shopu ili na njihovom webu, a na dan će koštati 16 eura.

Nürnberg je post-punk duo koji je 2016. nastao u glavnom gradu Bjelorusije. Rad benda je snažno određen depresijom post-sovjetskih urbanih sredina, egzistencijalizmom, društvenim problemima u suvremenom industrijskom svijetu, pritiskom i umorom, ali i nekim bitnim osjećajima koji nas čine više ljudskima - da možemo i voljeti i biti empatični. Njihova glazba je tamna, turobna, atmosferična i energična.

Pod utjecajem je zvuka britanskog post-punk/new-wave/coldwavea iz 80-ih godina, ispunjena melankolijom, tjeskobom i očajem, obasjana svjetlucavim reverbom i gorko-slatkim melodijama. Prvi demo objavili su u kolovozu 2017. Od tada je bend izdao dva albuma "Skryvaj" i "Paharda", dva EP-a, tri singla i jedan remiks album.

Nastupali su i na velikim europskim festivalima i showcaseovima: "Waves Vienna", "Eurosonic Noorderslag" i "AtlasWeekend Kijev", kao i na koncertima i festivalima diljem Bjelorusije, Poljske, Rusije, Latvije i Ukrajine. Više nego dovoljno razloga za posjetiti Močvaru 13. rujna, a dan ranije momci će se predstaviti beogradskoj publici u Dorćol Platzu.