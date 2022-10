Novosti Favbet casina

Mislimo da su svi do sada čuli o Favbet casinu, ali i o njegovim igrama na sreću. Favbet casino online je prisutan na hrvatskom tržištu od 1999 godine. Započeo je kao sportska kladionica, te je danas na dobrom glasu u Europi kao najbolji online casino i kladionica, što ga čini jednim od najpopularnijih priređivača igara na sreću.

Favbet casino posluje sa svim valjanim licencama izdanim od strane Ministarstva financija Republike Hrvatske, dok na stranicama Favbeta igrači mogu, osim sportskog klađenja, zaigrati slot automate, lutriju, e-sportove i druge igre na sreću koje su u Favbetovoj ponudi.

Kako igrati na Favbet casinu?

Sve što trebate učiniti je prijaviti se na online casino Favbet prije nego što počnete igrati i iskušavati svoju sreću. Za demo igranje, odnosno besplatnu probu igara (bez korištenja vlastitog novca) Favbet casino također zahtijeva registraciju, za razliku od nekih drugih online casina.

Prijaviti se mogu samo punoljetne osobe koje su stanovnici Hrvatske, a za prijavu je potreban unos osobnih podataka, podataka o IBAN-u kako biste izvršili isplate i uplate, kontakt, te osobni identifikacijski dokument. Sama procedura registracije je veoma jednostavna i brza.

Kao legitiman casino, Favbet online koristi SSL enkripciju za zaštitu i šifriranje podataka koje unesete tijekom registracije na stranicama Favbet online casina, stoga se ne trebate brinuti o krađi osobnih podataka.

Zašto se kladiti na Favbet casinu?

Zbog obilja sportskih događaja na koje se može kockati, i brojnih mogućnosti klađenja dostupnih za razne sportske događaje i sportove, Favbet je postao prilično poznat. Automati i stolne igre dvije su vrste igara koje nudi Favbet. Svatko može pronaći igru koju voli igrati u kockarnici, a sve igre su dostupne za demo igranje nakon registracije tako da možete odlučiti hoćete li igrati za pravi novac ili ne.

Svi novoregistriranii korisnici koji se registriraju na Favbet dobivaju velikodušan bonus dobrodošlice u vrijednosti od 100% iznosa na prvu uplatu, do najviše 5000 HRK. Uz ovaj fantastičan financijski poticaj, Favbet također nudi 200 besplatnih okretaja za određene casino igre i 200 HRK Risk Free Bet, što korisnicima omogućuje klađenje do tog iznosa bez preuzimanja rizika.

Registrirani igrači u Favbet casinu također dobivaju casino bonus bez depozita uz velikodušnu ponudu dobrodošlice. To znači da možete testirati svoju sreću na web stranici casina bez riskiranja vlastitog novca ili ulaganja unaprijed. 50 besplatnih okretaja za igru Burning Hot su dio ove ponude.

Pogodnosti Favbet online casina

Za bolje iskustvo igranja dok ste na putu, Favbet casino nudi vlastitu aplikaciju koja se može preuzeti na iOS i Android mobilne uređaje uz suvremeno korisničko sučelje dizajnirano za igranje na računalima i zaslonima mobilnih telefona.

Kao i mnoga suvremena online kasina, Favbet nudi brojne načine financiranja računa i povlačenja dobitaka. Osim debitnih i kreditnih kartica, igrači također mogu koristiti e-novčanike kao što su Skrill i Neteller. Bez obzira na metodu koju odaberete, minimalna uplata je 10 eura.

Igrači u Favbet casinu imaju pristup korisničkoj podršci putem besplatnog telefonskog broja ili službene adrese e-pošte od 0 do 24 sata, za razliku od većine drugih online casina koji to nude samo tijekom određenog radnog vremena. To znači da možete biti sigurni da će vaš problem biti brzo riješen. Bez obzira u koje vrijeme idete na web stranicu Favbet-a, uvijek možete okušati svoju sreću i upitati korisničku podršku bilo koje pitanje ukoliko imate nekih problema.