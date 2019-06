Novo izdanje omiljenog ljetnog projekta Art park donosi iznenađenje

Umjetnički projekt koji je protekle tri godine svojim djelovanjem i programom obilježio nekoć potpuno zapušteni parkić kod Tomićeve ulice pretvorivši ga u omiljenu kreativnu oazu za brojne posjetitelje tijekom ljetnih mjeseci, ovog će puta oživjeti još jednu lokaciju u centru Zagreba.

U razdoblju između 14. lipnja i 21. srpnja 2019., park Ribnjak će postati odredište za sve ljubitelje programa i atmosfere koju donosi Art park. Središnja livada, odmah uz dječji park na Ribnjaku osmišljena je da ovog ljeta postane mjesto gdje ćete potražiti osvježenje u hladovini, zaigrati ping-pong, opustiti se u hammock ljuljačci, pogledati film, pročitati knjigu, poslušati putopisno predavanje, odigrati kviz, vježbati jutarnju jogu ili naići na dobar spontani koncert i dj session.

"Ove smo se godine odlučili vratiti izvornoj ideji Art parka kao putujućeg projekta koji svojim umjetničkim programom doprinosi oživljavanju različitih lokacija. Nakon uvodnog proljetnog eventa koji je obilježilo jednodnevno druženje uz oslikavanje murala Baba Lune u Plitvičkoj ulici te gostovanja u sklopu ovogodišnjeg Floraarta, Art park 14. lipnja stiže na Ribnjak. Pozvali smo različite umjetnike da nam pomognu oslikati park, osmislili nova dizajnerska rješenja za ugodan boravak na otvorenom te uz pomoć Floraarta dodatno zazelenili lokaciju, osmislili posebnu ponudu ljetnih koktela dok će se program sastojati od radionica za velike i male, filmskih večeri, predavanja, kvizova i onog najvažnijeg - ugodnih ljetnih druženja.", poručuju iz organizacije Art parka.

Vikend otvorenja 14.,15. i 16.6. obilježit će '7 veličanstvenih' mladih umjetnika; Dominik Vuković, KLARXY, Kila slova, Mislav Lešić, Pilj, Ivan Gamera Oštarčević i Nikica aka Đani Lagano koji će oslikavati panele uživo. Za dobru glazbu će se pobrinuti već dobro poznati dj Kuna i dj Zak te poseban gost iz Berlina i redoviti član Goulash Disco glazbene postave, Logeshen Moorgan aka Fourmï Rouz. U subotu će posjetitelji doživjeti i kako zvuči elektro violina putujućeg violiniste Violin Secrets. Didaktične igre će na Ribnjaku postaviti Muzej iluzija, a kolektiv Planet koji obožava reciklirati i stvarati nove zanimljive predmete, održat će dvije radionice, u subotu i nedjelju, s početkom u 17 sati.

Nakon vikenda otvorenja, Art park na Ribnjaku nastavit će s programom svakodnevno sve do 21. srpnja 2019., a posjetitelji mogu očekivati ciklokino projekcije nastale u suradnji sa Sindikatom biciklista, filmske naslove kuće Restart Label, putopisna predavanja agencije Jungle Tribe, program Zelene akcije te koncept Sharing is Caring nastao u suradnji sa Zero Waste Croatia, Frakturinu književnu instalaciju, jutarnje satove joge pod vodstvom ekipe iz DharmaWay Yoga Center & Yoga Academy Zagreb, dječje radionice nastale u suradnji studija Lapo Lapo i OMart, buvljake, promocije festivala i još puno toga zanimljivog.

Sve informacije o programu pratite putem www.artparkzagreb.com i službene FB stranice.