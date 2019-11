Novo cjepivo za tuberkulozu spašava milijune

Svake se godine u svijetu zabilježi 10 milijuna novih slučajeva tuberkuloze, trenutno vodećeg uzroka smrti od zaraznih bolesti širom svijeta a taj bi se trend mogao preokrenuti čak i djelomično učinkovitim cjepivom, piše New York Times.

Novo eksperimentalno cjepivo zaštitilo je oko polovice ljudi koji su ga primili i to bi moglo predstavljati prekretnicu u borbi protiv tuberkuloze, najsmrtonosnije zarazne bolesti u svijetu, objavili su ovoga tjedna znanstvenici.

Iako je 50-postotna učinkovitost cjepiva daleko od idelanog, jer primjerice cjepivo protiv ospica bilježi 98-postotnu učinkovitost, to ipak znači spašavanje milijuna života. Svake godine 10 milijuna ljudi u svijetu dobije tuberkulozu a 1,6 milijuna umre od te bolesti.

Znanstvenici koji nisu bili uključeni u razvoj ovog cjepiva pozdravili su najnovije rezultate o njegovoj uspješnosti no ističu da je potrebno testirati cjepivo na različitim populacijama.

"Cjepivo obećava i vjerojatno je bolje od našeg jednog stoljeća starog BCG cjepiva", kaže dr. Mario C. Raviglione, stručnjak za globalno zdravlje na sveučilištu u Milanu koji je vodio program Svjetske zdravstvene organizacije za globalnu borbu protiv tuberkuloze punih 14 godina.

BCG štiti djecu od nekih vrsta tuberkuloze no ne štiti tinejdžere i odrasle od oblika koji napada pluća, a koji je najčešći tip. Pacijenti oboljeli od tuberkuloze pate od vrućica i noćnog znojenja, gubitka težine, iskašljavaju krv i ako su neliječeni na kraju umiru.

Prije pet godina tuberkuloza je preskočila AIDS kao najsmrtonosnija zarazna bolest u svijetu.

Novo cjepivo, na kojemu radi tvrtka GSK i poznato je pod kraticom M72/AS01E, testirano je na oko 3300 odraslih osoba u Keniji, Južnoafričkoj Republici i Zambiji. Svi su oni imali latentnu tuberkulozu koja može ali i ne mora napredovati do stadija aktivne tuberkuloze.

Od onih koji su dobili dvije doze novog cjepiva u razmaku od mjesec dana samo je njih 13 razvilo aktivnu tuberkulozu tijekom trogodišnjeg razdoblja praćenja, prema studiji objavljenoj u časopisu New England Journal of Medicine. Za razliku od njih u kontrolnoj skupini koja nije cijepljena 26 je napredovalo do stadija aktivne tuberkuloze.

Stručnjaci ističu da je prednost cjepiva u odnosu na prevenciju antibioticima, koji se uzimaju svaki dan tijekom mjesec dana, i to što se kod cjepiva ne mogu razviti sojevi uzročnika tuberkuloze otporni na antibiotike dok je to rizik koji prati uzimanje antibiotika.

Stručnjaci napominju da je važno pitanje na koje će se morati naći odgovor ono tko bi trebao primati cjepivo.

Broj oboljelih od tuberkuloze razlikuje se od zemlje do zemlje, čak i od jedne zajednice do druge. Najizloženiji riziku su članovi obitelji pacijenata s aktivnom tuberkulozom, liječnici i medicinsko osoblje koje brine za te pacijente te ljudi koji žive u prenapučenim zajednicama poput zatvorenika ili rudara.