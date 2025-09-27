Novi zanimljiv ciklus Ane Marinović

U proteklom razdoblju valja istaknuti obećavajuću art pojavu na hrvatskoj likovnoj sceni, slikaricu Anu Marinović, autoricu osebujnog opusa, uglavnom apstraktni motivi kreirani s nesvakidašnjim likovnim materijalima.

Često kompozicije Ane Marinović asociraju na preobrazbe, eruptivne nastanke, mijene materija i oblika.

U novom ciklusu susrećemo i figurativne i apstraktne motive.

Od figurativnih istaknuo bih motiv Isusa (120 x 80 cm) i Slap ( diptih), (180 x 90 cm), vrlo dojmljivo.

Kod apstraktnih motiva baziranih na tišini, stijenama, toplini uočavamo izravan kontakt s materijom, s ishodištem .

Opus Ane Marinović izazovan je na svoj način, izbor materijala je originalan, veliki formati uvijek dekorativni, motivi nestandardni.

Što možemo očekivati u budućnosti od Ane Marinović?

Prije svega, samostalnu izložbu u adekvatnom izložbenom prostoru s odabirom karakterističnih radova kako bi se cjelovito predstavila javnosti.