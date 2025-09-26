Izložba "Zamijenila sam evakuacijski znak za Mjesec" Kristine Novosel u Galeriji SC

U sklopu projekta Oni dolaze... autorica Kristina Novosel predstavlja samostalnu izložbu naziva Zamijenila sam evakuacijski znak za Mjesec.

Otvorenje izložbe neće se održati zbog prirode rada i na zahtjev autorice. Posjetiteljima se preporučuje da dođu sami te da se na dulje vrijeme zadrže u izložbenom prostoru.

Izložba je otvorena do 10. listopada, radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati.

U vlastitoj spretnosti preživljavanja da se sve neizbježno svede na ležerne pojave, javlja se emfatični napor za poricanje suštine kako bi se obuzdalo ono za što se dugo posjeduje urođena osjetljivost. Takav gubitak ne prolazi nezamjetno. Neizbježna je pobuna potkopanog sustava. Isprepletenost bića ne trpi žurne promjene. Pokušaji su prevare. Sigurnost se para tik do odluke. Trenutak koji se nasađuje pred mogućnosti pritiskom stvara disocijativno mjesto. Ono nastaje u nestanku. Reći ću vam da je to dobro i slatko mjesto. Da su tamo pitanja neutralne izjave. Vrijeme je neznatno. Onaj tko se tamo nađe, sebe samog i preduhitruje i lovi; kroz sebe gleda se onkraj.

Nema kraja kao nešto što je postojalo prije mene i za što se nadam da me neće propustiti. Vidjela sam se u tom malom trenutku koji me dotiče. Trenutak, koji prolazi između i zastaje pred, kada se iznova naizmjenično odrješujem daljnjih mogućnosti i obvezujem na druge. Gdje lako prelazim u svoju suprotnost jer tada takva ne trebam biti. Zaglavim u između, jer nisam voljna ni pustiti ni primiti koliko me traži. Obično sam tamo. Sve svoje sam napravila tamo. (predgovor, Kristina Novosel)

BIOGRAFIJA

Kristina Novosel zalazi u gorku šutljivost postojanja. Vraća se s odjekom kojeg formulira i afirmira u digitalnim arhivama, umjetničkim knjigama i ambijentalnim site-specific instalacijama.

Završila je prijediplomski studij Grafika na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti. Samostalno je izlagala u Galeriji VN, Galeriji Siva i u suradnji s KVADAR kolektivom. Sudjelovala je na više grupnih izložbi i umjetničkih projekata. Dobitnica je posebnog priznanja Odbora za nagrade 9. hrvatskog trijenala grafike. Dio je Grafičke zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.