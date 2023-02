Novi tjedan u Kinoteki

Od 1930-ih do danas gangsteri i mafijaši fasciniraju svojim pričama o samoostvarenju, strmoglavom usponu i naglome padu. Uspon po društvenoj ljestvici, uživanje u luksuzu i moći te otvoreno ismijavnaje snagama reda i društvenim pravilima - sve to dijelovi su genetskog koda gangsterskog filma koji podjednako fasiniraju i zastrašuju.

Sljedeća cjelina ciklusa Kum, anatomija klasika stoga je posvećen pričama o ostvarivanju i izokretanju „američkog sna", američkog nacionalnog etosa o osobnoj slobodi koji se uspio proširiti i izvan državnih granica. Mali Cezar Mervina LeRoya klasik je gangsterskog filma s karizmatičnim Edwardom G. Robinsonom u ikoničkoj ulozi dijaboličnog mafijaša, dok je Ja, crnac Jeana Roucha anotlogijski dokumentarac, koji pokazuje kako je gangsterska ikonografija zaživjela i u drugim krajevima svijeta.

Lice s ožiljkom Briana De Palme spektakularna je posveta transgresivnosti gangsterskog filma, s karizmatičnim Alom Pacinom u jednoj od svojih najluđih uloga. Tjedan zaključuje Pusher, debitantski film Nicolasa Windinga Refna, koji je kroz priču o sitnom dileru iz kopenhaškog predgrađa u potpunosti izokreće matricu žanra. Pusher je bio veliki hit u Danskoj i ostatku svijeta, a svoje glumce Kima Bodniju, Maddsa Mikkelsena i Zlatka Burića prometnuo je u zvijezde.

Noviteti: Duhovi otoka

Martin McDonagh proslavio se filmovima kao što su Tri plakata izvan grada (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, 2017) i Kriminalci na godišnjem (In Bruges, 2008). Njegov spoj dobro skrojenog scenarija, živopisnih likova te apsurdnog, egzistencijalističkog humora uspio je i u Duhovima otoka, filmu koji od premijere u Veneciji ne prestaje izazivati oduševljenje kritike i publike.

Priča o prekidu dugogodišnjeg prijateljstva koja izaziva buru na malom irskom otoku jedan je od vodećih kandidata za ovogodišnje Oscare: nominiran je u čak devet kategorija, uključujući i onima za najbolji film, režiju i originalni scenarij. Za Oscara se natječe i petoro članova impresivne glumačke ekipe, među njima su i Colin Farrell u glavnoj te Brendan Gleeson u glavnoj i sporednoj ulozi posvađanih prijatelja.

Noviteti: Utrka za Oscara

I većina ostalih Noviteta za Oscare se natječe u nekoliko kategorija: psihološka drama Tár ima ukupno šest nominacija (uključujući one za film, režiju i Cate Blanchet kao glavnu glumicu), satirična komedija Trokut tuge Rubena Östlunda ima tri (film, režija, originalni scenarij).

Razuzdana komedija o hollywoodskom hedonizmu Babylon ima također tri nominacije (kostimi, scenografija, glazba), a isti broj skupila je i sugestivna melodrama Kit Darena Arronofskog (Brendan Fraser kao glavni glumac, Hong Chau kao sporedna glumica te maska).

Senzualna romansa Obje strane oštrice francuske redateljice Claire Denis nije ušla među nominirane, ali je svojim istraživanjem neobičnog ljubavnog trokuta zaradila nagradu za režiju na prošlogodišnjem Berlinaleu.

Matineja: Neustrašiva njuška

Hank je pas koji želi postati samuraj, no da bi u tome uspio, morat će pobijediti svoj najveći strah: mačke. Neustrašiva njuška animirana je komedija insprirana kultnim filmom Goli u sedlu (Blazing Saddles, 1974) Mela Brooksa, prilagođena mladim gledateljima i sinkronizirana na hrvatski.

Praktične informacije

Filmove iz ciklusa Kum, anatomija klasika pogledajte uz Filmski pokaz, nove rute do vašeg starog mjesta u kinu! Više o svemu saznajte ovdje.

Ulaznice je moguće kupiti online na www.ulaznice.hr i www.kinokinoteka.hr