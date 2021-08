Novi svijet rada od kuće još u povojima

Jedno je izvjesno: znanstveni ili rad u upravi se i u budućnosti više neće samo obavljati za pisaćim stolom u uredu. "Nova normalnost" nakon korone je hibridna: mješavina boravka u tvrtki i rada od kuće u različitim omjerima i na različitim mjestima.

Načelno, doba pandemije je pokazalo kako rad od kuće uglavnom funkcionira i u to su se uvjerili čak i u inače nepovjerljivim obiteljskim tvrtkama. Udruga poslodavaca Rurskog područja i Zapadne Vestfalije je objavila anketu po kojoj je 30 do 40% zaposlenih svoj posao moglo obavljati i od kuće. "Taj visoki postotak je i nas iznenadio jer je naših, oko 430 članova zapravo tvrtke koje uglavnom dolaze iz industrijskog sektora", kaže poslovođa udruge Dirk Erlhöfer.

Već s početkom pandemije su i mediji u prvom redu isticali prednosti rada od kuće: bolje savladavanje obiteljskih i poslovnih obaveza je povećalo motivaciju i učinkovitost rada. Isto tako, virtualna komunikacija je postala nešto normalno. Bilo je bitno manje dana bolovanja, a čini se i da je rad od kuće privlačan i za potencijalne stručne i vodeće kadrove u tvrtki.

Nema gotovih rješenja

No brzo se vidjelo kako takav rad stvara i probleme: "Na primjer, postalo je još teže postići dogovor između uprave i proizvodnje, bilo je tehničkih poteškoća ili pojava 'zaposlenih dvije klase' (onih koji mogu i onih koji ne mogu raditi od kuće), što je moglo poremetiti sklad u nekoj tvrtki. Ali dojam naših članova jest kako ipak prevladavaju prednosti", kaže Erlhöfer. U svakom slučaju, 80% tih tvrtki planiraju i bez korone u budućnosti više mobilnog rada.

Kemijski koncern BASF razvija hibridni model kako bi njegovi zaposlenici surađivali djelom "u živo", a dijelom virtualno. Koncern tu svjesno ne želi određivati neka kruta i pravila koja bi vrijedila globalno. "Mi ćemo ubuduće našim timovima omogućiti visok stupanj fleksibilnosti kako bi obavili svoje poslove", kaže glasnogovornica koncerna Valeska Schößler. "Koliko dana i kako točno će se i ubuduće raditi mobilno, to dogovaraju suradnici i voditelji, uvažavajući okvire samog posla."

"Test u laboratoriju ili upravljanje i popravak nekog pogona se ne može obaviti virtualno i od kuće. Niti svi suradnici imaju primjerene uvjete raditi kod kuće. Neki pak cijene to jasno i prostorno razgraničenje između rada u uredu i privatnog života", kaže Schößler. "I sasvim posebno, kad je riječ o kreativnom razvoju ideja je osobna blizina i direktna razmjena misli često ključ za uspjeh."

Radi se i kad se ne radi

Zapravo je ova pandemija i suradnike i uprave tvrtki natjerala shvatiti kako susreti zaposlenih pred aparatima za kavu ili brbljanje na hodnicima nipošto nisu "gubljenje vremena", nego važan sastojak zajedništva čitavog poduzeća i često izuzetno važan impuls u kreativnosti.

Zato se i ured budućnosti drugačije promišlja: tu naravno trebaju biti prostori za nesmetan rad, za dogovore i projekte, ali i otvoreni prostori za rad i komunikaciju kao i za digitalnu prisutnost, piše u studiji radne skupine Njemačke akademije za tehničke znanosti (acatech) u kojoj su okupljeni kadrovski direktori mnogih njemačkih velikih tvrtki. Za usredotočen rad ili za rutinske poslove se može netko povući i kući ili na neko drugo mjesto, ali važno je i jedno i drugo.

Rad od kuće se osobito brzo proširio kod novih tvrtki jer su one znale cijeniti njegove prednosti: sudjelovanje na sastancima je odjednom postalo moguće i bez velikih putnih troškova, a stručnjaci su video-konferencijama mogli pomoći bilo gdje u svijetu. Ali i oni su brzo shvatili kako tu nedostaje ljudskog kontakta, makar su neke tvrtke i to pokušali nadomjestiti digitalno. OroraTech iz Münchena koji se inače bavi ranom dojavom šumskih požara putem satelita je uvela na primjer "Donut-Calls": to su virtualne pauze za kavu gdje su se slučajnim odabirom virtualno "sastali" posve različiti suradnici tvrtke. Osoblje tvrtke Cloud & Heat koji se bavi energetski učinkovitim računarskim centrima je priređivala virtualno sudjelovanje u igrama nakon radnog vremena.

Stres već i od aplikacije

No takva stalna digitalna komunikacija može biti i problem: platforma za zaposlenje Campusjäger je sudjelovala u istraživanju na kojem su ispitanicima mjerili otkucaje srca i druge elemente tjelesnih poremećaja kad ih stalno pištanje njihovih aplikacija za timski rad smeta u koncentraciji i izaziva stres. Ispalo je da su u Home Officeu zaposleni još osjetljiviji ako imaju dojam da ih se "zaobilazi".

Isto tako, kad puki boravak u uredu više nije mjerilo "marljivosti" onda je i povjerenje izuzetno važno - i to u oba smjera. Tu je velik problem i ocjena učinkovitost suradnika koja se više ne može činiti na paušalan način. Uobičajene rutine moraju biti prekinute i mora se ponovno razgovarati o temi dostupnosti.

Radna skupina acatech je složna u zaključku: "Nema nikakvog generalnog plana za oblikovanje budućeg svijeta rada koji bi uvažio sve moguće razvoje i koji bi mogao postaviti pravila." Tu se još mora mnogo raditi i istraživati i to čini i koncern BASF u svom sjedištu u Ludwigshafenu. "U okviru projekta Flex Work ćemo ove godine razviti osnove za fleksibilni rad i kada je riječ o konceptu ureda, informatičkim rješenjima kao i savjete za suradnju u timovima", kaže nam Valeska Schlößer. Pripremaju svojevrsnu "digitalnu kutiju s alatima" za radionice, ankete, za kreativan i organizacijski rad. Posebno se i za vodeće kadrove razvijaju predavanja kako uopće voditi momčad u ovim novim okolnostima.