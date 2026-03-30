Novi odličan ciklus figura u pokretu Duška Šibla

Akademski slikar Duško Šibl, istaknuti suvremeni hrvatski likovni umjetnik, godinama je brižljivo i nadahnuto gradio i nadograđivao svoj jedinstveni ciklus figura u pokretu na različitim veličinama platna u akrilu.

Kompleksni motivi, jedne, dvije ili više figura u zanosnom i grčevitom prepletu, klize svaki put ponešto drugačije, delikatno izmjenjene iz ciklusa u ciklus.

Osobitost ovoga impresivnog ciklusa jest iznimno snažan, eruptivni kolor, razbuktale boje koje prekrivaju i nebo i zemlju.

Novi ciklus nosi prepoznatljive elemente vrućeg i eksploziovnog kolora, dinamičnost i nezaustavljivost kretanja na pozornici života tajanstvenih likova, koji u ovom ciklusu nose maske na svojim, nama, nepoznatim licima. Maske su vrlo vidljive i kao da ukazuju na tu skrivenost, nepoznatost, koju bi možda valjalo razotkriti, otkriti ili pak još se čvršće stisnuti iza maska u tami tajanstva.

Veliki format s obiljem boja na crnoj podlozi ukazuje na značaj i težinu, možda i nepodnošljivi osjećaj samoće, praznine figure koja je trenutno zastala, u razmišljanju, u dilemi, u iščekivanju, u nadanju, tek trenutak prije divljeg i neobuzdanog skoka, leta kroz zrak.

Novi ciklus figura u pokretu Duška Šibla kontinuirano je uzbudljiv, napet, naporan, magično privlačan, konstantno zagonetan, koloristički razigran sa svakom novom slikom, sa svakim uvijek ponešto drugačijim motivom.

Duško Šibl kreirao je doista maestralan ciklus posvećen i figurama i njihovim pokretima, uglavnom na većim platnima u akrilu, dočaravajući nam osjećaje koji izviru iz boja u potpunoj tami pozornice života.