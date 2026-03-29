Novi ciklus Krešimira Ivića posvećen New Yorku

Svi kada razmišljamo o New Yorku, novom Babilonu, zamišljamo gužvu, vrevu, množinu prometa, automobila, zrakoplova, brodova, bezbrojne građevine teško mjerljive visine, rijeke kapitala, nadzemne i podzemne, golema ljudska košnica sa svojim nepisanim zakonima.

No, akademski slikar Krešimir Ivić u najnovijem opusu, u delikatnom ciklusu kombiniranih tehnika posvećenih Velikoj Jabuci, promatra grad blagim pogledom i stvarajući svoj doživljaj,svoju duboku impresiju kreira pozorno, nježno i suptilno.

Pred nama je grad, ranjiv i sentimentalno raspoložen, opran kišama, suzama i nadama, čudesno mjesto, samo središte svijeta jer u njega se sve uliva i sve kroz njega prolazi obilježeno njegovim jedinstvenim karakterom.

Grad u kome se spaja i ne tako davna prošlost, hektična sadašnjost i nezamisliva budućnost, oživio je u novom, zanimljivom ciklusu Krešimira Ivića.

Velika Jabuka osvanula je u novom ruhu, pokazujući svoje fragilno lice, lice koje trpi i ne uživa uvijek, lice koje je i zabrinuto a ne uvijek opušteno i nemarno gotovo.

Sjajan crtački ciklus istaknutog hrvatskog likovnog umjetnika, akademskog slikara Krešimira Ivića, nadahnut i osebujan, majstorski realiziran.