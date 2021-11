Novi korak startupa Mikrotvornica

Kada razvojni tim ili mladi startup uđe u ZICER-ovu inkubaciju, za nas to znači novi početak. Pomoći mu da stane na noge, razvije prototip, stekne prve kupce i izađe na tržište - to je naša misija.

No, novi početak je i kada startup iz ZICER-a odlazi i kreće samostalno svojim putem. Danas je to Mikrotvornica. Njihov rast i širenje sada zahtijevaju novi, znatno veći prostor od postojećeg. Novi korak u razvoju ovog perspektivnog startupa, koji iza sebe već ima niz uspješnih projekata, bio je povod za razgovor s Nikolom Blaževićem, direktorom i osnivačem Mikrotvornice i Patricijom Kunc, voditeljicom odnosa s javnošću i marketinga Mikrotvornice.

Mikrotvornica je tehnološka tvrtka specijalizirana za izradu prototipova i manjih proizvodnih serija pomoću najmodernijih aditivnih tehnologija odnosno (popularnije) 3D printanja. Stručnjaci su za FDM/FFF tehnologiju 3D ispisa i stoga su sve svoje aktivnosti odlučili bazirati na čvrstim temeljima znanja i iskustva izrade projekata FDM/FFF tehnologijom 3D ispisa.

Bazično se, osim 3D ispisom, naša tvrtka od svog osnutka bavi razvojem FDM/FFF linije 3D printera naziva Modax Machines, unutar Zagrebačkog inovacijskog centra (ZICER-a), a u svrhu čijeg smo razvoja nedavno ušli u EU projekt ukupne vrijednosti 200 000 eura. Prije ovog projekta naš 3D printer uspješno je prošao kroz PoC7, Program provjere inovativnog koncepta. - pojašnjava nam Nikola.

Kako smo od samog starta krenuli u 2 smjera, razvoj vlastitog 3D printera industrijske namjene te nuđenja usluge 3D printanja, takav koncept Mikrotvornice zadržao se do danas. Ono što je važno spomenuti je da je od samog starta taj koncept ostao namijenjen inozemnom tržištu. S obzirom da smo situirani ovdje u Hrvatskoj, gdje je tržište 3D printanja još u povojima, odlučili smo stvoriti posebnu platformu tj. brend naziva 3DPrintaj za domaće tržište. Na 3DPrintaj platformi, koja je platforma edukativnog karaktera, opremu i savjete mogu pronaći svi oni koji pronalaze svoj put u svijet hobističkog ili profesionalnog 3D ispisa. - dodaje Particija.

Ideja je nulta točka

Ideja za pokretanje ovog posla rođena je 2017. godine kad je Nikola, na zadovoljstvo profesora Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu sam napravio funkcionalan i kvalitetan FDM/FFF 3D printer, robusne konstrukcije, koji je imao mogućnost izmjene alata.

Ubrzo nakon toga, Nikola i Patricija povezali su se s jednim inženjerom iz Karlovca koji je već imao nekoliko godina iskustva u FDM/FFF 3D ispisu. Preko njega došli su do klijentice iz Irske koja je od njih naručila dvije statue golferice Prudence u ljudskoj veličini. Jedna statua bila je namijenjena za izložbu u Dublinu, a druga za privatnu kolekciju naručiteljice.

Izazovi koje je 3D ispis takvih "remek djela" stavljao pred nas bili su veliki, a za izradu tolikih ljudskih skulptura u dvadeset dijelova trebalo je izraditi 3D printer velikog volumena te potrošiti nekoliko stotina sati kako bi dijelovi bili 3D printani, obrađeni, sastavljeni i naposlijetku lakirani. - priča Patricija.

Ovim projektom za Mikrotvornicu je krenula era profesionalnog 3D ispisa te razvoja linije robusnih custom made 3D printera naziva Modax Machines za industrijske namjene. Do danas su uspješno odradili 3D printanjem nekoliko desetaka većih projekata za klijente u Hrvatskoj i uključeni su u višegodišnji projekt 3D printanja mjernih instrumenata za radne terapeute na svjetskoj razini.

Impresivni projekti su za Mikrotvornicom! Koji su im najdraži?

Tim Mikrotvornice za sobom već ima niz uspješnih projekata pa nas je zanimalo koji su im najdraži i zbog čega.

Najdugoročniji inozemni projekt 3D ispisa koji smo radili su EASI (Evaluation of Ayres Sensory Integration) testovi za evaluaciju integracije senzorne percepcije. Razlog je funkcionalnost i primjenjivost ovog jedinstvenog 3D printanog instrumenta koji će velikim dijelom promijeniti način na koji je struka radnih terapeuta do sada radila s djecom. FDM/FFF tehnologija 3D printanja iz više je razloga najisplativiji način izrade ovog jedinstvenog mjernog instrumenta. Iz tog razloga izdvojila bih njega kao, do sada, najdugoročniji i najuspješniji projekt 3D ispisa na kojem smo surađivali. - kaže Patricija.

Na domaćem tržištu ja bih izdvojio izradu nagrada za razna sportska natjecanja (npr. repliku pehara za rukometni klub Borac), personalizirane nagrade zaposlenicima te maketarske radove za muzeje, galerije te RTL televiziju. Osobno, mogao bih RTL maketu navesti kao meni najdraži scenski rekvizit iz razdoblja boravka ovdje u ZICER-u. Osmisliti i nacrtati takvu trodijelnu kompoziciju bilo je izazovno. Koncept tri grada osmislila je dizajnerska ekipa s RTL-a, a izradu smo uspjeli izvesti surađujući s čak 2 različite tvrtke te 3D printanjem gradova u dijelovima nakon čega su se spajali i lijepili na postolje. Nakon ove makete ne smijem zaboraviti ni interaktivnu maketu grada Korčule koju je kolega Marijan nacrtao prema fotografijama povijesnog grada Korčule, a koja je postala glavni hit postave Muzeja grada Korčule. Uz nju, radili smo i otok Korčulu, a sve u suradnji s kreativnim studijem D3Stooges3D koji su nam višegodišnji partneri. - dodaje Nikola.

Inženjerskom dijelu tima Mikrotvornice interesantni su razni projekti koji se vežu za inženjerski sektor, poput kućišta za elektroniku, 3D printeva u posebnim industrijskim materijalima i kalupa koji se kasnije koriste za lijevanje proizvoda u metalu. Ove projekte često ne smiju javno pokazivati, a s novim laboratorijem koji ima posebne tehničke uvjete sigurni su da će projekata ovog tipa biti sve više.

Trenutno je u provedbi i projekt Multi-head Additive Manufacturing with Optimal HPC Thermal Stabilization - AMOTS kroz koji Mikrotvornica i institut Ruđer Bošković pomiču granice aditivne proizvodnje i istovremeno unaprjeđuju stroj koji je sve bliže trenutku kad će biti predstavljen tržištu.

Ovaj eksperiment je u trajanju od 15 mjeseci, a s njim bi partneri mogli pridonijeti unaprjeđenju aditivne proizvodnje u radu s inženjerskim materijalima te minimalizirati mogućnost pogreške odnosno neželjene dimenzijske nestabilnosti proizvedenog 3D printanog komada. Cilj ovog projekta je razvoj iznimno preciznih 3D printera.

„Naglasak se ovdje stavlja na optimizaciju kako bi se uz minimalne troškove i izradu konstrukcije mogli postići krajnji precizni rezultati izrade 3D printanih proizvoda koji zadovoljavaju industrijske standarde i uz to izbjegla predimenzioniranost konstrukcije stroja. Ovo je posebno važno u industrijama poput automobilske ili zrakoplovne, jer većina materijala koji se koriste u tim industrijama zahtijevaju zagrijane radne komore, što može utjecati na proces 3D ispisa. - pojašnjava Nikola.

Najveća motivacija za rad je...

Za nas je motivacija za rad jednaka mogućnosti istraživanja, kreativnog izražavanja i postizanja rezultata ekvivalentnih uloženom trudu. Opuštena atmosfera i međusobno pomaganje važno je kako bi se motivacija održala kroz dug period vremena na visokoj razini. Naravno, tu važnu ulogu imaju i plaće, nagrade zaposlenicima te fleksibilno radno vrijeme. - kaže Nikola.

... nakon koje i uspjeh dolazi logičnim slijedom

Uspjeh za nas prvenstveno predstavljaju dobri međuljudski odnosi, kako unutar tima tako i s klijentima i suradnicima. To je osnova svakog daljnjeg poslovnog uspjeha. - dodaje Patricija.

Tim je baza za rast

Za posao od svega je najvažniji tim! Sve izazove je moguće nadići ako postoji zdrav i fleksibilan odnos među članovima tima, želja za učenjem te poštovanje prema različitim kompetencijama koje smo stekli obrazovanjem. Mi njegujemo interdisciplinarnost unutar tima jer vjerujemo da je naša različitost upravo i naša najveća snaga. - govori nam Nikola.

Kad su startali bilo ih je troje, a danas ih je šestero stalno zaposlenih i nekolicina vanjskih suradnika. U timu Mikrotvornice su trojica inženjera, psihologinja, novinarka te stručnjak koji ima pozadinu web dizajnera i višegodišnje iskustvo rada u tehnološkom startupu. Među suradnicima imaju i nekoliko kolega koji su iz inženjerske ili iz umjetničke branše. Zajedno čine zanimljiv kolaž kompetencija i interesa koji ovom multidisciplinarnom timu otvara razna vrata.

Dobre odnose i timski duh njegujemo svakodnevno malim znacima pažnje, internim šalama, whatsapp grupama, proslavama rođendana te cjelodnevnim team buildinzima koje nastojimo održati najmanje 3 do 4 puta godišnje. - naglašava Patricija.

Gdje se Mikrotvornica vidi kratkoročno, ...

Za godinu dana vidimo se još više u polju profesionalnog 3D ispisa, 3D printanju s posebnim inženjerskim materijalima te implementaciji prvih Modax Machines 3D printera u proizvodne pogone tvrtki koje se bave ozbiljnom industrijskom proizvodnjom. Za sada imamo jednu narudžbu Modax 3D printera, od strane klijenta u Hrvatskoj i mislimo da je to odličan početak jedne dobre industrijske priče u Mikrotvornici.

..., a gdje dugoročno?

Za tri do pet godina, vidimo se dobrim dijelom na inozemnom tržištu gdje ćemo nuditi Modax Machines strojeve ozbiljnim tvrtkama, kao i uslugu 3D ispisa s posebnim inženjerskim materijalima. 3DPrintaj platforma razvijat će se u smjeru webshopa i edukacijske platforme za lokalno tržište. U skladu s time vjerojatno ćemo imati prilike zaposliti još puno kvalitetnih mladih ljudi u Mikrotvornici.