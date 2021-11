Malim poljoprivrednicima 15.000 eura bespovratne potpore

Objavljen je novi natječaj iz Programa ruralnog razvoja za tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava".

Cilj natječaja je dodjela bespovratnih sredstava poljoprivrednicima kako bi lakše unaprijedili svoje poslovanje. Prijave se zaprimaju od 15. studenoga do 28. prosinca 2021. godine.

Budući da se ovaj natječaj financira sredstvima Instrumenta za oporavak Europske unije („EURI") kako bi se osigurala otpornost, održivost i digitalni gospodarski oporavak, došlo je do značajnih promjena u dijelu prihvatljivosti ulaganja u odnosu na prethodne natječaje.



Prihvatljivi korisnici i ekonomska veličina PG-a

Prihvatljivi korisnici sredstava su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika, koji imaju veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR. Za realizaciju potpore aktivnosti moraju biti prikazane u poslovnom planu u ukupnom iznosu od 15 tisuća eura u kunskoj protuvrijednosti.

Provedba poslovnog plana i ostvarenje ciljeva prikazanih u poslovnom planu moraju biti realizirani u razdoblju od najviše 24 mjeseca od sklapanja Ugovora o financiranju, ali ne kasnije od 30. lipnja 2025. godine.



Prihvatljive aktivnosti

Ovaj natječaj nudi širok raspon mogućnosti i podrazumijeva 100% prihvatljivih troškova za kupnju poljoprivredne mehanizacije, domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, uređenja i poboljšanja kvalitete poljoprivrednog zemljišta, građenja i opremanja objekata u svrhu poljoprivredne proizvodnje i operativnog poslovanja poljoprivrednog gospodarstva.

Prijavitelj u poslovnom planu mora definirati početno stanje gospodarstva te aktivnosti unutar kojih će ostvariti povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ekonomskog rezultata (SO) od najmanje 25% u odnosu na SO iz dostavljene potvrde u zahtjevu za potporu i aktivnostima kojima će se doprinijeti obnovljivim izvorima energije i/ili digitalizaciji. Prijavitelj ne može podnijeti poslovni plan za više sektora, već definira samo jedan sektor (razred EVPG) kroz koji planira ostvariti povećanje SO gospodarstva.

*Procijenjeni iznos prihvatljivih troškova vezanih uz aktivnosti povećanja SO i obnovljivih izvora energije i/ili digitalizacije moraju biti planirane u ukupnom iznosu od najmanje 50% iznosa potpore.

Kriteriji odabira

Za uspješnu realizaciju projekta i ostvarivanje potpore korisnici su dužni izraditi poslovni plan i udovoljiti određenim kriterijima. Bodovi se dodjeljuju prema kriteriju ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, aktivnostima iz poslovnog plana, plaćanju doprinosa po osnovi poljoprivrede, indeksu razvijenosti, pozitivnom utjecaju na okoliš te prema kriteriju je li prijavitelj u sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Prijave započinju 15. studenoga 2021. godine i traju do 28. prosinca 2021. godine.

Više o ovom natječaju možete pronaći ovdje.

Više informacija o ostalim natječajima možete pronaći ovdje ili nas možete kontaktirati na brojeve telefona 01 5806 307 i 01 5806 308.