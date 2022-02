Novi Garmin inReach Mini 2

Predstavljamo inReach Mini 2, kompaktan uređaj za satelitsku komunikaciju s mogučnošću slanja poruka u oba smjera i SOS mogućnostima1. Namijenjen za podršku entuzijastima u prirodi svih razina, lagani uređaj za komunikaciju inReach Mini 2 pruža do 30 dana trajanja baterije 2, kao i integrirane funkcije o lokaciji i o svjesnosti situacije kao što su kompatibilne aplikacije TracBack navigacija i Garmin Explore. Istraživači će se osjećati samouvjereno znajući da inReach Mini 2 pruža mogućnost razmjene tekstualnih poruka u oba smjera, praćenje lokacije i ažuriranja vremena zahvaljujući globalnoj satelitskoj mreži Iridium. Osim toga, ako se dogodi hitan slučaj, korisnici inReach Mini 2 mogu pokrenuti interaktivnu SOS poruku Garmin IERCC-u, profesionalnom koordinacijskom centru za hitne slučajeve koji radi 24 sata dnevno.

Izdržljiva baterija

Bilo kopnom, zrakom ili morem, korisnici inReach Mini 2 mogu duže istraživati, znajući da njihov uređaj ima do 14 dana neprekidnog rada u zadanom 10-minutnom načinu praćenja. Kako bi dodatno produljili vijek trajanja baterije, korisnici mogu prilagoditi inReach Mini 2 intervale praćenja i dobiti do 30 dana neprekidne upotrebe u 30-minutnom načinu praćenja2. Pojedinci koji se samo povremeno zateknu izvan puta osjećat će se samopouzdano znajući da inReach Mini 2 može ostati napunjen i spreman za korištenje kada je isključen do godinu dana, što ga čini vrijednim dodatkom svakom kompletu za hitne slučajeve u automobilu, brodu ili avionu.

Svjestnost situacije

inReach Mini 2 automatski bilježi aktivnost korisnika i pasivno pohranjuje njegovu rutu. Ako korisnik postane dezorijentiran, on može jednostavno uključiti TracBack i digitalna staza na uređaju će pratiti njihove pokrete i voditi ih natrag do izvorne točke.

Za dodatnu pomoć u navigaciji, inReach Mini 2 ima elektronički kompas koji prikazuje točan smjer čak i kada miruje. Uz GPS satelitsku mrežu, inReach Mini 2 također koristi GALILEO, QZSS i BeiDou satelitske mreže za brže početno vrijeme hvatanja satelita i veću pokrivenost u izazovnim okruženjima nego samo GPS.

Zahvaljujući inReach Mini 2 intuitivnom korisničkom sučelju, pojedinci mogu provjeravati ažuriranja lokacije, vremenska upozorenja i poruke brže nego ikad prije. Koristeći novi "brzi pregled" na inReach Mini 2, korisnici mogu pomicati widgete uređaja kako bi brzo pregledali osnovne stvari. Pojedinci također mogu odabrati svaki widget za dodatne pojedinosti, koje se nalaze na novom zaslonu visoke razlučivosti inReach Mini 2 optimiziranom za gledanje u svim uvjetima.

Garmin kompatibilnost

inReach Mini 2 može se upariti s više od 80 Garmin uređaja, uključujući plotere, navigaciju u vozilu, zrakoplovne sustave i pametne satove. Kada su upareni, korisnici mogu jednostavno pregledavati dolazne poruke, odgovarati na poruke ili kontrolirati inReach Mini 2 kako bi pokrenuli i zaustavili praćenje te - u slučaju nužde - pokrenuli interaktivni SOS izravno s uparenog uređaja.

Korisnici mogu poboljšati navigaciju i komunikaciju svog mobilnog telefona s inReach Mini 2 preuzimanjem Garmin Explore Mobile aplikacije. Ova Garmin aplikacija napravljena je za avanturiste koji vole ići izvan utabanih staza i entuzijaste na otvorenom, za mapiranje, praćenje, sinkronizaciju i dijeljenje svog putovanja s bilo kojeg mjesta. Kada su upareni s inReach Mini 2, korisnici mogu koristiti svoj mobilni uređaj za brzo upisivanje poruka, dobivanje ažuriranih vremenskih informacija, preuzimanje raznih karata, pregledavanje svojih putovanja i korištenje novog Kreatora kursa za označavanje početka i kraja te do primitka automatski generirane linije kursa. Dodatno, kada pokrenete navigaciju u Explore Mobile, inReach Mini 2 će automatski započeti navigaciju na uređaju.

Podijelite svoje avanture u stvarnom vremenu

inReach Mini 2 korisnici mogu virtualno dovesti svoje prijatelje i obitelj na putovanje, čak i kada su sami, koristeći funkcije dijeljenja lokacije na inReach Mini 2. Putem inReach MapShare stranice ili slanjem GPS koordinata ugrađenih u njihovu poruku, korisnici mogu ažurirati svoje voljene o njihovoj lokaciji u trenutku. Prijatelji i obitelj također se mogu izravno obratiti korisnicima inReach Mini 2 kako bi ih ohrabrili.

Hitni odgovori

Zahvaljujući namjenskom gumbu SOS na inReach Mini 2, korisnici mogu brzo objaviti SOS ako dođe do hitnog slučaja. Nakon proglašenja SOS-a, inReach Mini 2 će poslati signal u pomoć Garmin međunarodnom koordinacijskom centru za hitne slučajeve (IERCC), profesionalnom koordinacijskom centru za hitne slučajeve koji radi 24 sata dnevno. Putem dvosmjerne komunikacije koju pruža inReach Mini 2, IERCC može komunicirati s inReach korisnikom, a zatim obavijestiti odgovarajuću organizaciju za traženje i spašavanje da odgovori. IERCC će dostaviti potvrdu da je pomoć na putu i dati ažuriranja o statusu nastojanja odgovora. IERCC se također može obratiti korisničkim kontaktima za hitne slučajeve.

S nešto manje od 4 inča (10 cm) visine i 2 inča (5 cm) širine i težine 3,5 oz (100 g), kompaktni inReach Mini 2 je ocijenjen IPX73 prema ocjeni stope vode. InReach Mini 2 predstavlja najnoviju inovaciju u Garmin rastućoj obitelji globalnih satelitskih komunikacijskih uređaja i sada je dostupan po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 2999,99 kn.

Za komunikaciju pomoću inReach Mini uređaja potrebna je aktivna satelitska pretplata. Za pojedince ili profesionalce dostupni su različiti paketi koji se kreću od fleksibilnih mjesečnih opcija do godišnjeg paketa. Paketi su dostupni već za 112 kn mjesečno.