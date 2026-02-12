Čudesni oblaci u opusu Damira Medvešeka

Akademski slikar Damir Medvešek, istaknuti suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor je iznimnog opusa ulja, akrila, akvarela i crteža i danas vratolomno putuje tajanstvenim prostranstvima nadahnuća i strasti u potrazi za jedinstvenom i neponovljivom slikom.

Medvešek je zanimljiv i stoga što jednako snažno njeguje u svom radu i figuraciju i apstrakciju, dajući u oba slučaja svoj maksimalni doprinos.

Pred nama je dio ciklusa u ulju na platnu, posvećen vrlo privlačnom motivu tajanstvenog krajolika, prostor puste zemlje iznad kojih se vijori igra raznolikih formi oblaka, debelih i gustih u najavljivanju potopa , ponešto prozirnijim, možda obećavaju i malo sunca, jednom, uskoro, budimo strpljivi.

Prepleteni oblaci, kližu, lebde, prijete, odlaze nezainteresirani za praznu zemlju ispod, ne obaziru se, odlaze, dok žedna zemlja žestoko upija vlagu.

Ti gusti, često neprozirni oblaci često najavljuju nadolazeći događaj, riječi koje će odjeknuti i zastave koje će se zavijoriti, svijet će se promjeniti i zemlja će biti još pustija, još praznija.

Medvešek je nadahnuto složio prostor sudbinskog odigravanja.

Sada, još uvijek vlada tišina i naporno iščekivanje i zemlja razmišlja kako će je nevolja ipak zaobići, no u daljini se čuje ili tek naslućujemo, topot konja.

Damir Medvešek kreirao je fantastični, paralelni svijet, svijet u kojem vladaju oblaci kada nema nikoga i strah kada se začuje zvuk iz daljine.

Niz ulja na platnu Damira Medvešeka značajan je doprinos aktualnom hrvatskom slikarstvu, ciklus posve osebujan, izvoran.