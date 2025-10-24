Novi ciklus dvostrukih portreta Damira Medvešeka

Akademski slikar Damir Medvešek osobito je zanimljiva pojava u suvremenoj hrvatskoj likovnoj umjetnosti, kreator je fascinantnog opusa s nizovima figurativnih ali i apstraktnih ciklusa, čest i uspješan izlagač, izrazito cijenjen u inozemstvu, kontinuirano i nadahnuto stvara i danas.

Pred nama je novi ciklus u kombiniranoj tehnici, dvostrukih portreta, isto lice s dva različita profila i dva drugačija doživljaja.

Lica žena, djevojaka, nježna i zamišljena, u trenutcima dilema, promišljanja, odluka, u iščekivanju, strpljive i uporne.

Ciklus je konstruiran s klasičnim figurativnim pristupom licu i njegovim uklapanjem u sasvim apstraktnu situaciju.

Zgodno i izazovno. Što je prije? Što je važnije?

Motivi žena, djevojaka, uvijek su bili bliski Damiru Medvešeku, u brojnim ciklusima balerina, plesačica, ratnica, zavodnica, vladarica, domina, ljubavnica, autor je uvijek isticao njihov posebni, nesvakodnevni značaj.

Za Medvešeka lik žene zauzim posebno, izdvojeno mjesto kako u prošlim vremenima tako i danas.

Veliki broj impresivnih ciklusa izgrađen je na kompleksnom motivu žena i u toj likovnoj produkciji Medvešek nema konkurenciju u aktualnoj produkciji.

Novi ciklus dvotrukih portreta Damira Medvešeka snažan je i originalan doprinos suvremenom slikarstvu, vrlo emotivan i dojmljiv.