Danas Tihe mise nema...

Udruga Domino i umjetnica Arijana Lekić-Fridrih ove prve subote u mjesecu, na blagdan Svihsvetih, neće održati Tihu misu. Unatoč najavljenim molitvama po trgovima diljem Hrvatskeskupina muškaraca okupljenih pod geslom „Muževni budite", odlučili smo blagdan Svih svetihne obilježavati dodatno i svojom akcijom, znajući da se prisjećamo i jedanaest žena ubijenih uHrvatskoj ove godine

.Stoga, umjesto zajedničkog okupljanja i naše uobičajene performativne akcije na trgovima,pozivamo građanke i građane da ove subote zapale svijeću za jedanaest žena koje su ovegodine izgubile živote nasilno - najčešće u vlastitim domovima, od strane svojih partnera.

Muškarci koji se okupljaju po trgovima, čije okupljanje plaćaju porezni obveznici zbog policijskog osiguranja u desetinama gradova Hrvatske, i na taj dan će koristiti formu molitve tese perfidno boriti protiv postizanja potpune jednakosti žena u društvu, ali i protiv već odavnostečenih prava žena.U svojim proglasima jednom mjesečno sanjaju da će biti muževni, štogod im to značilo; govoreo glavama obitelji, o čednom odijevanju, o ženama kao manje vrijednim građankama koje nezaslužuju jednaka prava, o svemu i svačemu - međutim, znamo o čemu neće biti riječi unjihovim mislima: o jedanaest ubijenih žena ove godine u Hrvatskoj.

Stoga, neka plamen svijeće bude znak pijeteta, ali i poziv na buđenje savjesti. Dok se natrgovima moli i kleči, žene i dalje ginu - ubijaju ih partneri, muževi, sinovi i drugi muški članoviobitelji. U trenutku kada bi društvo trebalo prepoznati i zaustaviti nasilje, svjedočimo pokušajimada se ženama ponovno oduzme glas, pravo na izbor i dostojanstvo.

Blagdan Svih svetih dan je zajedništva, sjećanja i poštovanja prema svim dušama - živima ionima koje više nisu s nama. Ostajemo tako uz imena žena čiji su glasovi zauvijek ušutkani.

Njihova šutnja neka bude naš podsjetnik, a svaka svijeća zavjet da nećemo prestati govoriti opravima žena i u njihovo ime. Neka taj tihi čin bude naša zajednička poruka solidarnosti iodgovornosti - prema onima kojih više nema i onima koje još uvijek trebamo zaštititi.

Pozivamo sve građanke i građane da se pridruže ovoj simboličkoj gesti: zapalite svijeću bilogdje - kod kuće, na groblju, na trgu ili mjestu koje vama znači.

Sljedeća Tiha misa održat će se u prosincu u Zagrebu, na Trgu bana Jelačića, kad ćemo obilježiti pune tri godine od početka ove skupne performativne akcije.