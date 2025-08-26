Nove cijene goriva u Hrvatskoj za ovaj tjedan

Od danas u ponoć vrijede nove cijene goriva u Hrvatskoj.

Tako će litra Eurosupera 95 koštati od 1.43€ - 1.44€ po litri, dok će se litra Eurodizela plaćati od 1.33€ - 1.35€ po litri.

Cijene variraju ovisno o naftnoj kompaniji, ali su trenutno razlike u cijenama minimalne.

Naftne kompanije od 15.srpnja 2025. godine imaju pravo slobodno formirati cijene goriva, a od tada ih ažuriraju na tjednoj bazi.

Od kada je Vlada RH prestala regulirati cijene goriva prošli mjesec, maksimalna cijena Eurosupera 95 je blago pojeftinila, za 1 eurocent (sa 1.45€ na 1.44€), dok je litra Eurodizela pojeftinila za 4 eurocenta (sa 1.39€ na 1.35€), što sugerira da liberalizacija tržišta za sada nije dovela do općeg rasta cijena.

Sve promjene cijena goriva mogu pratiti na stranici za cijene goriva Nafta.hr.