Nova ostvarenja redateljskih majstora

Više od 80 filmova bit će prikazano na ovogodišnjem ZagrebDoxu, čije će 17. izdanje biti održano od 13. do 20. lipnja u Kinu SC, Teatru &TD i MM centru Studentskog centra u Zagrebu te na Ljetnoj pozornici Tuškanac. U novom terminu, nadomak ljeta i uz prilagodbu aktualnim mjerama, ZagrebDox će okupiti čitav niz dokumentaraca, među kojima se nalaze i nova ostvarenja velikih imena iz svijeta dokumentarnog filma.

Program Majstori Doxa donosi tri naslova istaknutih dokumentarističkih veterana, kineskog umjetnika i aktivista Aija Weiweija, ruskog redatelja Viktora Kosakovskog i izraelskog filmaša Avija Mograbija. Koristeći videosnimke građana Wuhana, koji su snimali stvarnost života u zatvorenom gradu u ranim danima koronakrize, Ai Weiwei u filmu Coronation propituje je li tijekom pandemije važnije očuvati osobnu slobodu pojedinca ili zdravlje čitavog društva. U mozaičnoj formi te zapanjujuće i zastrašujuće snimke praznih gradskih ulica u samom epicentru epidemije Weiwei pretače u kritičko filmsko ostvarenje o običnom životu u neobičnim okolnostima. Gunda, posljednje u nizu ostvarenja Viktora Kosakovskog, gledatelje vraća u seoski ambijent poznat iz njegova filma Belovi (2013), koji mu je donio glavnu nagradu na IDFA-i, no ovog puta u središte redateljeve pažnje dolaze domaće životinje. Kroz susrete s majkom krmačom, po kojoj je film i nazvan, dvije krave i jednom jednonogom kokoši redatelj na dirljiv način podsjeća na iskonsku vrijednost života. Film na ZagrebDox stiže nakon bogate festivalske turneje i s brojnim priznanjima, među kojima je i nagrada Cinema Eye te posebno priznanje na Međunarodnom filmskom festivalu u Sofiji.

Film pod naslovom The first 54 years - An abbreviated manual for military occupation daje komentar na najdužu vojnu okupaciju u modernom dobu - izraelsku okupaciju palestinskog teritorija. U ironičnom tonu, u formi kvazi-priručnika, Avi Mograbi sažima suvremenu povijest vlastite države, dopunjujući ju arhivskim snimkama i svjedočanstvima bivših vojnika koji otkrivaju okrutnu stvarnost na terenu i porazno stanje ljudskih prava. Avi Mograbi ujedno je ovogodišnji dobitnik nagrade Mojoj generaciji, koju direktor ZagrebDoxa Nenad Puhovski dodjeljuje za izniman doprinos dokumentarnom filmskom stvaralaštvu.

U novom ovogodišnjem programu Triler Dox, koji će biti održan na Ljetnoj pozornici Tuškanac, također će biti prikazano nekoliko ostvarenja renomiranih autora po izboru Vladana Petkovića. U fokusu novog filma američkog oskarovca Bryana Fogela The Dissident jest saudijskoarapski novinar Džamal Kašogi, koji je život izgubio u listopadu 2018. u saudijskom veleposlanstvu u Istanbulu. Ovaj istraživački dokumentarac razotkriva labirint zavjere u kojem se zatekao Kašogi, inače kolumnist Washington Posta, uplićući se u čitavu mrežu korupcije, zataškavanja i igre moći. Filmu je dodijeljeno posebno priznanje na Međunarodnom filmskom festivalu u Dublinu, a bio je nominiran i za nagradu BAFTA u kategoriji najboljeg dokumentarca. Nagrađivani danski redatelj Mads Brügger svojim filmom The Mole: Undercover in North Korea daje uvid u ozloglašeni sjevernokorejski režim, zahvaljujući riskantnoj misiji dvojice tajnih agenata. Sniman u posebnim uvjetima tijekom desetogodišnjeg razdoblja, velikim dijelom uz uporabu skrivenih kamera, The Mole donosi jednu od najviše uznemirujućih priča novoga stoljeća.

Program Triler Dox upotpunit će još dva napeta filmska naslova: Flee Jonasa Pohera Ramussena i Inside the Red Brick Wall skupine anonimnih autora. Snimljen u animiranoj tehnici, Flee otkriva užasavajuća iskustva izbjeglica iz Afganistana na putu prema novim životima na Zapadu. Ova filmska odiseja, ispunjena strahom, prijetnjama i patnjom, osvojila je nagradu žirija na Sundanceu. Ovjenčan IDFA-inom nagradom za montažu, film Inside the Red Brick Wall u maniri političke reportaže bilježi jednu notornu epizodu u i dalje aktualnoj hongkonškoj borbi za demokraciju: u studenom 2019. godine Politehničko sveučilište u Hong Kongu okupirano je, a dramatičan sukob između prosvjednika i policije potrajao je 13 dana i rezultirao s preko 1300 uhićenja. Epizoda o sveučilištu koje je, iza ciglenog zida, prisilno pretvoreno u zatvor u ovom moćnom ostvarenju pretvara se u apel o važnosti zaštite ljudskih prava.

ZagrebDox se održava uz potporu Grada Zagreba i Hrvatskog audiovizualnog centra, a ZagrebDox Pro uz potporu programa Kreativna Europa - potprogram MEDIA.