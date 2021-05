Festival 25 FPS online: This is Short

Mreža europskog kratkog filma, koju je 2018. godine osnovao Festival kratkog filma u Oberhausenu s partnerskim festivalima Vienna Shorts (Austrija), Go Shorts Nijmegen (Nizozemska) i Short Waves (Poljska), inicirala je This is Short u želji da bude pristupna točka online prezentacijama europskih festivala kratkog filma i zajednički kreira programe od 1. travnja do 30. lipnja 2021.

​U programskoj niši Festival Windows je i selekcija 25 FPS-a - Home Entertainment, s filmovima koji su bili iznimna gledateljska iskustva unutar institucije kina, međutim, način na koji su napravljeni i motivi kojima se bave, čvrsto zgrabe naš fokus i u ovakvim digitalnim okolnostima i raspršenoj pažnji.

Gledamo uvrnute fantazije u pozadini svakodnevice u zabavno-neugodnoj animaciji Purpurno sivo Sebastiana Bürknera, blago modificiranu vaterpolsku utakmicu koja izaziva našu percepciju u klasiku Ivana Ladislava Galete iz 1970/80-ih Water Pulu 1869 1896 ili buđenje beživotnih objekata u "neopipljivom novom svijetu virtualnog doživljaja" asocijativnog Nevidljivog svijeta Jesse McLean. Vanjski svijet prisutan je kao okoliš namijenjen promatranju u gotovo trilerskom istraživanju susjedstva stop-animacije Najmanji Tomislava Šobana ili u neodoljivim pričama o američkoj mitskoj pustinji iz zadivljujuće ptičje perspektive koju je kreirao kolektiv O.N.L.S.D. Lea Calicea i Gerharda Tremla u filmu Na rubu raja (Tri kratka filma o kalifornijskoj pustinji). Završavajući program sa suvremenim remek-djelom Alexandrea Larosea, magla-prolaz #14, priziva se opipljivi osjećaj slobode u blistavoj prirodi, a koji opisuje našu krajnju povezanost s analognim svijetom kojega smo dio.

O svim programima i pristupu može se saznati na internetskim stranicama This is Short.