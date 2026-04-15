Nova adidas silueta koja definira suvremeni street style

adidas ovog proljeća predstavlja ADISTAR CONTROL 5, tenisicu koja spaja inspiraciju running estetike s aktualnim trendovima modne i lifestyle scene, donoseći svjež pristup već prepoznatljivoj dad sneaker silueti. Kroz inovativan dizajn i novu paletu boja, ADISTAR CONTROL 5 se prirodno uklapa u suvremene modne kombinacije, a istovremeno se ističe kao upečatljiv statement komad koji podiže svakodnevni outfit.

Silueta se nadovezuje na globalno prisutan trend robusnijih tenisica, koji već neko vrijeme dominira modnom scenom i street style kulturom. Kao suvremena interpretacija dad sneaker siluete, ovaj model donosi svježinu i lako se prilagođava različitim stilskim izričajima, od opuštenih dnevnih kombinacija s trapericama i oversized komadima do dotjeranijih, urbanih outfita koji spajaju casual i sofisticirane elemente.

Iako inspiriran trkačkom kategorijom, ADISTAR CONTROL 5 prvenstveno je usmjeren na fashion i lifestyle publiku. Njegov dizajn prati način na koji se moda danas nosi, kroz osobni izričaj, slojevito kombiniranje i slobodu interpretacije. Bilo da je riječ o svakodnevnim gradskim rutinama, odlasku na kavu ili večernje izlaske, ovaj model lako se uklapa u različite situacije, zadržavajući fokus na estetici i stilu. Kako se u različitim situacijama tijekom dana tenisice prirodno uklapaju, a uz to su ključan element outfita koji podiže svaki styling, možemo vidjeti u sadržaju influencerice Stelle Zulijani.

Ovim modelom adidas dodatno učvršćuje svoju prisutnost u lifestyle prostoru i približava se novoj generaciji koja kroz modu izražava svoj stav i identitet. Uz naglasak na izgled, model donosi i razinu udobnosti koja omogućuje cjelodnevno nošenje, bez kompromisa kada je riječ o vizualnom dojmu. Ova ravnoteža između dizajna i praktičnosti čini ga relevantnim izborom za dinamičan urbani način života.

Namijenjen onima koji ne slijede pravila, već ih oblikuju prema vlastitom izrazu, ADISTAR CONTROL 5 donosi kombinaciju samouvjerenog dizajna i svakodnevne nosivosti.

ADISTAR CONTROL 5 dostupan je u adidas trgovinama i na adidas.hr.