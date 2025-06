Korištenje kreme za sunčanje većina nas shvaća kao obavezu, ali što ako to više ne mora biti tako? Kako bi predstavila najnovije inovacije, NIVEA SUN je pretvorila A Most Unusual Gin Garden u srcu Zagreba u pravi urbani ljetni resort s daškom Tajlanda. Pod suncem, palmama i lampicama, u društvu brojnih predstavnika medija i influencera iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, gosti su na trenutak zaboravili da su u centru grada i prepustili se opuštajućem ljetnom odmoru. Uz signature koktele, autentične tajlandske delicije i masaže - bijeg od svakodnevnice uzvanicima je bio lak. Program je započeo energičnim nastupom DJ Pepija, koji je otvorio večer glazbom savršenom za ljetni chill, dok su plesačice u egzotičnim kostimima dodatno upotpunile doživljaj Tajlanda. U prekrasnom ambijentu predstavljen je i novi NIVEA SUN Protect & Moisture asortiman, obogaćen inovativnom CITRACELL-PROTECTTM tehnologijom s vitaminom C i hijaluronom, koja nadilazi klasičnu SPF zaštitu.

Ljeto donosi brojne avanture - od dinamičnih sportova na otvorenom do opuštanja uz more ili bazen. U takvim trenucima, zaštita od sunca mora biti i brza i praktična, baš kao i naš životni tempo. Ovu će se sezonu NIVEA SUN Protect & Moisture proizvodi potruditi da misle umjesto vas na sve zahvaljujući formulama koje se trenutačno upijaju, pružaju pouzdanu zaštitu i ostavljaju kožu njegovanom i mekom. Bit ćete spremni za akciju u samo nekoliko sekundi - bez čekanja, bez kompromisa.

NIVEA SUN predstavlja novu eru u zaštiti od sunca: liniju Protect & Moisture s inovacijom CITRACELL-PROTECTTM - zahvaljujući vitaminu C i hijaluronu predstavlja zaštitu od sunca koja izgleda i djeluje poput njege kože. Snažna formula nadilazi čistu UV zaštitu izgradnjom druge zaštitne barijere i neutraliziranjem slobodnih radikala unutar kože. Ne samo da štiti od opeklina od sunca, već i pomaže u smanjenju dugoročnog oštećenja stanica i preranog starenja kože. Istodobno, hijaluronska kiselina pruža intenzivnu hidrataciju do 48 sati, sprječavajući isušivanje i vidljivo osvježavajući kožu, čak i kada je izložena suncu.

Nova Citracell Protect formula NIVEA SUN Protect & Moisture losiona za zaštitu od sunca SPF 50+ i 30 oduševit će vas laganom, nemasnom teksturom koja se još brže upija i ne ostavlja bijeli trag - za neusporedivo ugodan osjećaj na koži.

Pouzdana zaštita od UVA i UVB zraka

Nova CITRACELL-PROTECTTM vodootporna formula s vitaminom C i hijaluronom stvara drugu zaštitnu barijeru duboko unutar kože

Održava kožu vlažnom 48 sati za osjećaj zdrave i meke kože

Ne sadrži UV filtere oktinoksat, oksibenzon i oktokrilen, kao ni mikroplastiku

Pouzdana UV zaštita NIVEA SUN Protect & Moisture losiona za zaštitu od sunca SPF 50+ sada je dostupna putnom pakiranju od 100 ml .

Za aktivne ljude koji traže brzu i učinkovitu zaštitu tu je još jedan novi proizvod s Dry-touch formulom koja se upija u nekoliko sekundi - NIVEA SUN Protect & Moisture Invisible Finish losion za zaštitu od sunca SPF 50+.

Pouzdana zaštita od UVA i UVB zraka

Vodootporna formula učinkovito smanjuje utjecaj oksidativnog stresa na kožu

Dry-touch formula pruža duboku hidrataciju i ne ostavlja bijele tragove na koži - za osjećaj zdrave i neljepljive kože

Ne sadrži UV filtere oktinoksat, oksibenzon i oktokrilen, kao ni mikroplastiku

Za najmlađe i najosjetljivije, otporan na vodu i znoj, idealan je NIVEA SUN Protect & Care dječji trigger sprej za zaštitu od sunca SPF 50+.

Trenutačna zaštita od UVA i UVB zraka, opeklina od sunca i dugotrajnog oštećenja kože

Iznimno blaga, vodootporna formula za nježnu kožu djece starije od 3 godine

Nova formula s pantenolom i vitaminima C i E - za zdravu

Ne sadrži UV filtere oktinoksat, oksibenzon i oktokrilen, kao ni mikroplastiku