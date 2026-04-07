Nisu sve kalorije jednako štetne

Ako želite zdravo jesti, broj kalorija nije jedino o čemu trebate razmišljati. Uravnotežena prehrana nije samo igra brojevima, jer je količina kalorija koju unosimo u organizam jednako važna kao i njezin izvor.

Studija koja to dokazuje objavljena je u časopisu Obesity Reviews, a otkriva da kalorije iz izvora poput bezalkoholnih sokova mogu biti posebno opasne za zdravlje.

Tim od 22 stručnjaka s različitih američkih sveučilišta otkrio je da, iako sadržavaju jednaku količinu kalorija, 340 ml nekog bezalkoholnog napitka poput sokova manje je zdravo od rajčice srednje veličine koja je bogata škrobom.

Umjetni sokovi povećavaju rizik od kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa tipa 2, a rajčica je bogata kalijem koji je koristan za zdravlje.

„Kalorije iz bilo koje vrste hrane potencijalno povećavaju rizik od debljanja i kardiovaskularnih bolesti", navedeno je u studiji. „No neka prehrana sadrži i druge sastojke osim kalorija koje su štetni za zdravlje."

Konzumiranjem određene količine kalorija iz bezalkoholnih pića zaslađenih fruktozom povećava rizik od srčanih bolesti ili infarkta, ali konzumiranje iste količine kalorija iz jogurta ili sira ima upravo suprotan učinak, čime umanjuje te rizike. Isto se događa s namirnicama koje sadrže jednaku količinu masti.

Prehrana namirnicama bogatim poluzasićenim mastima, poput chia sjemenki ili oraha umanjuje rizik od bolesti, dok namirnice pune zasićenih masti, poput crvenog mesa, povećava te iste rizike.

Ovim istraživanjem nastoji se ukazati na važnost pravilnog izbora namirnica, i osvijestiti da kalorije nisu jedini problem s kojim se suočavamo pri planiranju obroka.