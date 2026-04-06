Ljudski život nije neprocjenjiv - saznajte koliko vrijedi vaš

Često možemo čuti kako je ljudski život neprocjenjiv i da mu je jednostavno nemoguće odrediti vrijednost. Štoviše, mnogi smatraju kako je sama rasprava o vrijednosti ljudskog života već sama po sebi nepristojna i neumjesna, zbog čega je ova tema ponekad svojevrsni tabu u civiliziranim društvima.

Ipak, iako je ovo nešto o čemu se ne govori glasno, postoje različiti načina da se ljudskom životu ipak prišije nekakva brojka, a stručnjaci koji se time bave redovito su izvrsno plaćeni i traženi.

Neprocjenjivost života nije način na koji funkcionira svijet

„Ne možete tvrditi da je svaki život neprocjenjiv", rekao je John Mueller, politolog i profesor na sveučilištu Ohio State, koji je jedan od najpoznatijih američkih stručnjaka za pitanja nacionalne sigurnosti i procjene rizika. „Jednostavno, to nije način na koji svijet funkcionira", tvrdi.

Pa, koliko onda vrijedi, da ne kažemo košta, ljudski život u ovom novcem opijenom svijetu? Ako je vjerovati podacima iz SAD-a, prosječna statistička vrijednost jednog ljudskog života kreće se oko 5 milijuna američkih dolara.

Ukoliko iznos isplate štete koje pokriva osiguranje od nekakve nepogode prelazi taj iznos, osiguravajuća kuća zaključit će kako joj je to preskupo i neisplativo.

Sirotinja je i uraganu teška

Mueller kao primjer navodi naselje prikolica na području Meksičkog zaljeva, područja s najviše tajfuna i uragana u SAD-u.

„Stručnjaci za procjenu rizika i štete moraju analizirati isplati li im se graditi skloništa za uragan u takvim naseljima ili ne. Kako bi to učinili, moraju procijeniti koliko uragana mora udariti naselje kako bi opravdalo trošak izgradnje skloništa", tvrdi Mueller.

Procjenjuju učestalost uragana, broj ljudi koji žive u okolici (gdje svaki od njih „vrijedi" 5 milijuna dolara) te cijenu izgradnje i održavanja skloništa u periodu između dva uragana. Ukoliko je ušteđeni novac veći od onog potrošenog, sklonište se gradi.

Ovo će većini zasigurno izgledati stravično i nehumano, ali stvari su postavljene tako da američka vlada jednostavno nema dovoljno sredstava da napravi dovoljan broj skloništa, stoga se oslanjaju na ovakve procjene.

Cijena američke "slobode"

Čak i ako vam se iznos od 5 milijuna dolara za vaš život ne čini tako lošom pogodbom, imajte na umu da se ovdje radi o procjenama vladinih stručnjaka, dok su procjene osiguravateljskih kuća redovito znatno niže. Primjerice, obitelj poginulog vojnika u Iraku dobije oko 600.000 dolara odštete.

Ukoliko osuđujete ovakav koncept davanja novčane vrijednosti ljudskom život, razmislite o sljedećem. U SAD-u svake godine 30.000 ljudi pogine u prometnim nesrećama. S druge strane, kada bi američka vlada donijela zakon koji ograničava maksimalnu brzinu vozila u svakom trenutku na 20 kilometara na sat, broj poginulih pao bi ispod 150 godišnje, što je 200 puta manji broj. Ipak, biste li vi željeli neprestano voziti tek 20 na sat? Vrlo vjerojatno ne.

„Ukoliko niste spremni pristati na tako nešto, vi zapravo tvrdite da je vožnja iznad 20 kilometara na sat vrijedna nekoliko desetaka tisuća života", poentira profesor Mueller.

Želite li izračunati koliko vrijedi vaš život, ispunite ovaj kratki upitnik i pogledajte jeste li doista toliko neprocjenjivi koliko mislite.