Niskougljična biljna hrana za spas planeta Zemlje

Povodom Dana planeta Zemlje, Prijatelji životinja upozoravaju na jednu od najpodcjenjenijih prijetnji okolišu: naš izbor na tanjuru. Dok se, govoreći o zaštiti okoliša, pažnja najčešće usmjerava na promet i fosilna goriva, često se zaborave i ostali devastirajući uzročnici klimatskih promjena na koje svaki pojedinac može utjecati, a to je izbjegavanje hrane životinjskog podrijetla. Naime, stočarska industrija proizvodi više stakleničkih plinova nego svi automobili, kamioni, brodovi i avioni zajedno, odnosno sav promet svijeta. Kako navode Prijatelji životinja, osim navedenoga, alarmantna je i činjenica da pridneno koćarenje godišnje ispušta istu količinu ugljičnog dioksida kao cijela globalna zrakoplovna industrija!



Jedenje životinjskih proizvoda uništava naš planet

„Dan planeta Zemlje idealan je dan za osvijestiti da ono što jedemo ima golem utjecaj na okoliš. Industrijski uzgoj životinja i intenzivan ribolov uzrokuju nezamislivu štetu - od uništavanja dragocjenih resursa, emisije stakleničkih plinova, preko krčenja šuma, do uništavanja morskih ekosustava", poručuje Vlatka Balaš Cerjak, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja. Poziva građane da Dan planeta Zemlje obilježe donošenjem održivijih odluka, među kojima se posebno ističe ona o upoznavanju prednosti biljne prehrane: „Biljna hrana ima znatno manji ugljični otisak u odnosu na hranu koja uključuje meso, mlijeko i jaja. Proizvodnja biljne hrane troši znatno manje vode i zemlje, a ne zahtijeva uništavanje šuma za ispašu ili uzgoj stočne hrane."

Prema službenim procjenama, godišnji broj zaklanih kopnenih životinja daleko premašuje 90 milijarda. Uzgoj hrane za sve te životinje zauzima velike površine, odnosno prirodna staništa raznih biljnih i životinjskih vrsta. „WWF-ov 'Izvještaj o stanju planeta za 2024. godinu' upozorava da je zabilježen pad od 73 posto u populacijama promatranih divljih vrsta. Istraživanje objavljeno u časopisu 'Nature Communications' sugerira da bi globalni prijelaz na vegansku prehranu mogao spasiti do osam milijuna četvornih kilometara obradive površine do 2050. godine, što je više nego površina cijele Australije! Također, izbjegavanjem ribljih proizvoda pomažemo očuvanju morskih staništa, koja su ključna za regulaciju klime", navode iz Udruge.



Koćarenje je tragedija za Jadransko more

Prijatelji životinja pozivaju sve da na www.zabranimo-koce.net potpišu peticiju za zabranu pridnenih koća. Naime, u studiji „Protecting the global ocean for biodiversity, food and climate", utvrđeno je da pridneno koćarenje ispušta istu količinu ugljičnog dioksida kao cijela zrakoplovna industrija, a Hrvatska je među deset zemalja svijeta čije koćarice ispuštaju najviše štetnih plinove te je jedna od zemalja EU-a koje su pod najvećim negativnim utjecajem klimatskih promjena.

Destruktivna praksa koćarenja remeti morsko dno i oslobađa dio ugljika koji ono sadrži, a zatim ga mikrobi razgrađuju i pretvaraju u ugljični dioksid, koji potom izlazi iz mora u zrak, gdje povećava zagrijavanje planeta. Studija je pokazala da bi 90 posto rizika koje izaziva pridneno koćarenje moglo biti uklonjeno zabranom industrijskog ribolova. Jadransko more navedeno je kao jedno od tri svjetska mora čija bi poboljšana zaštita mogla smanjiti emisiju ugljika i poboljšati biološku raznolikost i opskrbu hranom.



Poziv na slavlje Dana planeta Zemlje uz veganska jela

Dan planeta Zemlje obilježava se svake godine 22. travnja s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja okoliša i poticanja održivog načina života. Ovaj dan okuplja milijune ljudi diljem svijeta, organizacije, škole, institucije i vlade kako bi se podsjetili na važnost zaštite prirode i hitnost klimatskih akcija. Stoga Prijatelji životinja pozivaju sve da razmisle što jedu i kako time utječu na sudbinu planeta te da na www.prijatelji-zivotinja.hr potraže recepte niskougljičnih veganskih jela i krenu u smjeru održive budućnosti. Zaključuju da je svaki obrok prilika da napravimo razliku - ne samo za životinje nego i za cijeli planet.