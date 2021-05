Nina Kraljić trio u HGZ-u

Koncertom Rijeka - Back to the roots koji će se održati 29. svibnja u Hrvatskom glazbenom zavodu Nina Kraljić će, nakon duljeg perioda, ponovno nastupiti uživo pred publikom i predstaviti svoje novo umjetničko rađanje zbog kojeg je odabrala i novo ime - Alkonost of Balkan.

Uz Ninu će nastupiti Miroslav Gugić na gitari i Ivan Judaš na handpanu i djembama. Koncertom u Hrvatskom glazbenom zavodu ova vrhunska vokalistica prisjetit će se samih početaka s već legendarnim izvedbama iz The Voicea te prvim singlom Zaljuljali smo svijet, a publiku će razveseliti i novijim pjesama te osebujnim obradama po kojima je poznata.

Nina je pripremila i presjek etno i filmske glazbe, žanrova koji su joj oduvijek bili nadraži, a posebno mjesto u programu zauzet će pjesma Rijeka koja označava novi početak njenog stvaranja i usmjerenje prema etno i ambijentalnoj glazbi pod umjetničkim nazivom Alkonost of Balkan.

Koncert Rijeka - Back to the roots prvi je od tri koje će Nina Kraljić održati, a koji su sufinancirani putem natječaja „Jer svirati se mora", provedenog u suradnji Ministarstva kulture i medija i Hrvatske glazbene unije za poticanje koncertne aktivnosti tijekom pandemije koronavirusa.

Ulaznice se mogu kupiti online: https://hgz.kupiulaznicu.hr/ ili na blagajni HGZ-a radnim danom od 11 - 13 i 18 - 20 sati te jedan sat prije početka koncerta.