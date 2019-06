Nikad u krevetu praznog želuca

Večera je prvi obrok na listi za odstrel kad odlučimo napokon skinuti višak kilograma, pa mnogi odlaze u krevet praznog želuca jer ne jedu satima prije spavanja.

Kako god ponosni vi bili što to radite, misleći da je to sjajno za vas, to i nije baš tako dobra odluka kako mislite. Ako vam se povremeno događa, nema razloga za zabrinutost, no kad to usvojite kao naviku - promijenite je što prije.

Naime, u tom slučaju moglo bi utjecati na razinu inzulina, kolesterola i rad štitnjače, a to može dovesti do disbalansa hormona koji onda može uzrokovati brojne druge probleme.

Osjećaj gladi prije spavanja uzrokovt će nesanicu. Mozak će dobiti informaciju da ste gladni i neće vam dopustiti da čvrsto zaspite.

Gladovanje u večernjim satima neće vam pomoći ni kod mršavljenja. Tijelo će akumulirati masnoće kako bi "sačuvalo" energiju. Nerijetko osobe koje ne jedu navečer preskaču doručak. Takve će osobe češće biti loše raspoložene.