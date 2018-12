Nevjerne žene prepoznaju se po - prstima?

Žene sa dugačkim kažiprstom na lijevoj ruci i kraćim prstenjakom sklonije su preljubu, tako barem tvrde autori studije sa Sveučilišta Oxford.

Razlog je, po njima, činjenica da su takve žene bile izložene većoj razini ženskih spolnih hormona estrogena dok su bile u majčinom trbuhu pa ih sada krasi više tipičnih ženskih karakteristika.

Suprotno tome, izloženost većoj razini testosterona, muških spolnih hormona, u maternici rezultira duljim prstenjakom i i kraćim kažiprstom. Na primjer, muškarci s takvim karakteristikama su muževniji i bolji su sportaši.

Istraživanje na ženama provela je Eiluned Pearce sa Oxforda. Ispitivala je duljinu prstiju kod 274 volonterki, a potom je testirala njihovu DNK. Uz to je napravila i psihološke testove o kvaliteti njihovih odnosa. Žene koje su bile izložene većoj koncentraciji estrogena u maternici su impulzivnije i svoje ljubavne odnose su više ocjenjivale nezadovoljavajućima.

Eiluned je kazala kako je to otkriće intrigantno jer se vjerovalo suprotno - da su 'više feminizirane' žene manje impulzivne i više zadovoljne svojim romantičnim odnosima.

Navela je i da su takve žene privlačnije muškarcima upravo jer su vrlo ženstvene, a ako se to spoji s potencijalnim nezadovoljstvom u trenutnoj vezi, put do preljuba postaje vrlo izvjestan. Znanstvenici to, kaže, nazivaju 'impulzivnim sparivanjem s muškarcima koji nisu njihov suprug ili partner', prenosi Daily Mail.