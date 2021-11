Neugodne situacije tijekom seksa i kako se nositi s njima

Postoje učestale i normalne situacije koje se mogu dogoditi tijekom seksa, no kako je seksualno zdravlje i dalje tabu tema, o njima se ne priča dovoljno. Ako ste i sami doživjeli neugodnu situaciju, vjerojatno ste pomislili kako ste jedini kojima se tako nešto dogodilo. No, što ako ipak niste? Kako bismo normalizirali različite situacije koje se mogu dogoditi tijekom seksa, LELO predstavlja neke od mitova koji su zapravo stvarni i normalni.

Izgubljeni kondom

''Jednom sam izgubila kondom u vagini tijekom seksa'', Tara objašnjava. ''Imali smo dugu raspravu tko će ga izvaditi jer se zaglavio dosta duboko pošto imam visok cerviks. Odluka je pala na njega.''.

Nemojte odmah paničariti, ali, istina je, kondomi mogu skliznuti s penisa i ostati u vagini. No, oni ne nestanu ili otputuju u drugi dio tijela, kao što se ni ne razgrade u vaš krvotok (kondomu treba četiri godine da se razgradi tako da bi trebali dugo čekati). Ako kondom slučajno ostane u vama, lezite, opustite vaginalne mišiće, duboko dišite i čistim prstom probajte polako opipati kondom i kad ga locirate, uhvatite ga s dva prsta i izvucite van. Ovo bi trebalo biti jednostavno, samo se trebate opustiti jer panika nije vaš saveznik u ovakvim situacijama. Ako kondom zapne u analnom otvoru, probajte ga locirati čistim prstom ili ga istisnite van kao da trebate ići na wc. Ako ništa od ovih savjeta ne pomogne, svakako posjetite doktora ili ginekologa što prije.

Squirting

''Madrac je u potpunosti bio mokar'' kaže Angela. ''Dogodilo nam se ovo kad smo pokušavali novu pozu. Inače mi se ovako nešto ne dogodi u tolikoj mjeri, ali kad smo pokušavali novu pozu, poprskala sam cijeli madrac. Trajalo je oko 30ak sekundi, u jednom trenu sam pomislila da sam se upišala. Sve je bilo u potpunosti mokro, dva sata smo sušili madrac s fenom tako da možemo ići spavati.''

Squirting, ili nebinarna i ženska ejakulacija, je nešto o čemu se ne priča koliko i o muškoj ejakulaciji, što nas ne bi trebali čuditi s obzirom na to da su istraživanja seksualnog zdravlja od davnina centrirani oko muških problema i zadovoljstva. Squirting je jedinstveno iskustvo svake žene pri čemu neke izlučuju samo malu količinu tekućine, a neke prskaju toliko da pomisle da su se popiškile. Razlog zašto neke žene misle da su se popiškile je jer je ta tekućina slična urinu, odnosno kombinacija mokraćne kiseline, uree i kreatinina, koju oslobađa Skeneova žlijezda koja se nalazi na kraju uretre.

Imajte na umu da biti ekstra vlažan za vrijeme seksa nije isto kao squirting. Prirodnu lubrikaciju proizvode Bartholinove žlijezde, a količina vlažnosti ovisi o vašem tijelu i umu, kao i mjesečnom hormonskom ciklusu. No, neuobičajeno vlažna vagina (pod ovim, mislimo neuobičajeno vlažna za sve individue) može biti znak nečeg drugog, poput gljivične infekcije.

Prijevremena ejakulacija

Svaki peti muškarac pati od prijevremene ejakulacije. Za muškarce i nebinarne osobe, prijevremena ejakulacija može biti iznimno stresno iskustvo. Problem ponekad postaje začarani krug jer strah od preranog vrhunca može uzrokovati probleme u izvedbi ili osjećaj neuspjeha. Između 30% do 40% muškaraca doživi preranu ejakulaciju u nekom trenutku svog života. Problem prijevremene ejakulacije može biti posljedica brojnih čimbenika, bilo fizičkih (problemi s prostatom ili štitnjačom, korištenje rekreativnih droga) ili psihičkih (depresija, stres, problemi u vezi itd) - ili nešto sasvim drugo.

Iako ovo nije najugodnija tema, posebno mladim muškarcima, nemojte očajavati jer postoji djelotvorno rješenje, od lijekova do terapije. Nekoliko korisnih savjeta su da masturbirate sat ili dva prije seksa, uzimate pauza tijekom seksa, nosite deblji kondom i duboko uzdahnete kad ste pri vrhuncu. Osim ovih savjeta, možete isprobati F1SV2 koji vam može pomoći u odgađanju orgazma. No, jednom kad dođete do vrhunca, dugo ćete ga pamtiti! :)

Queefing

Kad pričamo o svim čudnim zvukovima koje naše tijelo proizvodi, queefing definitivno spada u tu kategoriju. Ukratko, radi se o vaginalnom ispuštanju zraka, no za razliku od stvarnog ispuštanja plina, nije uzrokovano plinom i nema miris.

Queefing se događa kad nakupljeni zrak vagini izađe van. Zrak se može nakupiti tijekom penetrativnog seksa, tijekom vježbe, kad stavljate tampon ili menstrualnu čašicu. Seks i fizička aktivnost česte su situacije kad se queefing zapravo događa jer stvarate pritisak koji gura višak zraka van iz vagine. Ako vam se queefing dogodi, nemojte se brinuti, već se samo nasmijte na svoj račun i nastavite dalje.

Iako sve ove situacije mogu biti neugodne, zapamtite kako je zdravlje na prvom mjestu. Ako je vaše seksualno zdravlje ugroženo, obratite se doktoru ili medicinskom stručnjaku specijaliziranom za seksualno zdravlje. Vaše tijelo i genitalije će vam biti zahvalne.