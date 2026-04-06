Neobični uskrsni običaji iz cijelog svijeta

Uskrs je jedan od najvažnijih kršćanskih blagdana, ali način na koji se slavi razlikuje se od zemlje do zemlje. Dok su u Hrvatskoj uobičajeni obiteljski ručkovi, pisanice i odlazak na misu, u nekim dijelovima svijeta postoje neobični, pa čak i pomalo neobjašnjivi običaji koji ovom blagdanu daju posebnu čar.

Jedan od najpoznatijih neobičnih običaja dolazi iz Norveške. Tamo je Uskrs vrijeme za - čitanje kriminalističkih romana. Ova tradicija, poznata kao "påskekrim", uključuje uživanje u detektivskim pričama na televiziji, radiju ili u knjigama. Čak i ambalaža za mlijeko često sadrži kratke krimi-priče, što ovaj običaj čini jedinstvenim spojem blagdana i zabave.

U Španjolskoj, osobito u Andaluziji, Uskrs se obilježava velikim procesijama koje su sve samo ne tihe. Sudionici nose duge haljine i šiljate kapuljače, a kroz gradove prolaze kipovi koji prikazuju prizore iz Kristove muke. Iako na prvi pogled mogu djelovati zastrašujuće, ove procesije imaju duboko religijsko značenje i okupljaju tisuće ljudi.

U Poljskoj postoji zanimljiv običaj poznat kao "Šmigus-dyngus" ili "vodeni ponedjeljak". Na Uskrsni ponedjeljak ljudi se međusobno polijevaju vodom, što simbolizira čišćenje i novi početak. Nekada su mladići polijevali djevojke kao znak simpatije, dok se danas ovaj običaj pretvorio u veselu i razigranu tradiciju za sve generacije.

U Francuskoj, u malom mjestu Haux, priprema se golemi omlet za Uskrs. Tisuće jaja koristi se kako bi se napravio obrok dovoljan za cijelo selo. Ova tradicija navodno potječe iz vremena Napoleona, koji je bio toliko oduševljen omletom da je naredio da se napravi za sve stanovnike.

Na drugom kraju svijeta, u Australiji, uskrsni zeko ima konkurenciju - uskrsnog bilbija. Budući da su zečevi u Australiji smatrani štetočinama, ova zemlja promovira bilbija, malu autohtonu životinju, kao simbol Uskrsa. Čokoladni bilbiji postali su popularna alternativa i način podizanja svijesti o očuvanju ove ugrožene vrste.

U Njemačkoj se pak mogu vidjeti uskrsna stabla ukrašena pisanicama. Ljudi u svojim dvorištima ili domovima postavljaju grane i ukrašavaju ih šarenim jajima, stvarajući veselu i proljetnu atmosferu. Ovaj običaj simbolizira buđenje prirode i dolazak novog života.

Još jedan neobičan običaj dolazi iz Grčke, gdje se u nekim dijelovima zemlje na Uskrs bacaju glinene posude s balkona. Ova tradicija simbolizira odbacivanje starog i dočekivanje novog početka, uz veliku buku i veselje.

Zaključno, iako Uskrs ima isto temeljno značenje diljem svijeta, način njegova obilježavanja izuzetno je raznolik. Od kriminalističkih romana i vodenih borbi do ogromnih omleta i razbijanja posuda, ovi običaji pokazuju koliko kultura može obogatiti blagdansku tradiciju. Upravo ta raznolikost čini Uskrs još zanimljivijim i podsjeća nas da se radost može izražavati na mnogo različitih načina.