Ne znaju zbrajati, ali znaju mnoziti se

Nakon ljetne kampanje „Ljubav na prvu pronađi u skloništu", udruga Prijatelji životinja i Mreža za zaštitu životinja, koja okuplja više od 50 udruga za zaštitu životinja, predstavljaju novu kampanju naziva „Psi i mačke ne znaju zbrajati, ali znaju množiti se!" Atraktivnim vizualima na jumbo plakatima postavljenima diljem Hrvatske slikovito upozoravaju na prekomjerno razmnožavanje pasa i mačaka, što je glavni uzrok napuštanja životinja. Navode da tijekom sedam godina samo jedna ženka psa i njezino potomstvo mogu donijeti na svijet 67 000 štenaca, a samo jedna mačka i njezino potomstvo mogu donijeti na svijet čak 420 000 mačića!

„U Hrvatskoj djeluje više od 30 skloništa za životinje i veliki broj udruga za zaštitu životinja koje zbrinjavaju napuštene životinje. Svi imaju isti problem: zbog izostanka kastracije nastaje golem broj štenaca i mačića koje napuštaju neodgovorni skrbnici. To uzrokuje veliku patnju životinjama jer takvi štenci i mačići, prepušteni na milost i nemilost ulice, često umiru u najgorim mukama. Tijekom dugogodišnjeg bavljenja zaštitom životinja volonteri udruga nagledali su se svega - od toga da ih žive jedu crvi do pregaženih i teško bolesnih štenaca i mačića. Ova kampanja stoga je usmjerena prema rješavaju uzroka problema, a to je nekontrolirano razmnožavanje pasa i mačaka", ističu iz Mreže za zaštitu životinja.

Prijatelji životinja dodaju da su, u sklopu kampanje, svim gradovima i općinama poslali besplatnu pripremu za tisak letka koji mogu tiskati i podijeliti uz redovite račune za komunalnu naknadu: „Takva praksa pokazala se odličnom već ranije s distribucijom letka o zakonskim obavezama skrbnika pasa jer jedinice lokalne samouprave time, bez velikih troškova, ispunjavaju svoju zakonsku obavezu edukacije javnosti o zaštiti životinja."

Informiranjem o kastraciji putem letaka i jumbo plakata udruge ujedno ruše predrasude vezane uz ovaj najučinkovitiji alat za smanjenje broja napuštenih životinja. Veterinari preporučuju kastraciju muških i ženskih životinja prije prvoga tjeranja i potvrđuju da životinje zato neće zaostati u rastu, promijeniti karakter ili se udebljati, osim ako ih pretjerano ne hranimo. Ukazuju da je kastracija rutinski postupak poslije kojega životinja već nakon nekoliko sati sve obavlja samostalno, a kastrirane životinje žive dulje i zaštićene su od potencijalno smrtonosnih bolesti kao što su: tumor dojki i maternice, piometra, sepsa, rak prostate i testisa.

Udruge iz Mreže za zaštitu životinja pojašnjavaju da se kastracijom sprječava ne samo nekontrolirano povećanje populacije kućnih životinja koje je iznimno teško udomiti nego i psihička patnja životinje, odnosno njezina depresija, agresivnost prema drugim životinjama i bježanje od kuće kako bi zadovoljila svoje nagone. Odbačene nekastrirane životinje osuđene su na lutanje, glad, žeđ te izloženost svim vremenskim neprilikama, bolestima i smrti od naleta vozila, trovanja, lovaca ili iživljavanja psihopatski nastrojenih pojedinaca.

Prijatelji životinja pozivaju gradove i općine da slijede primjere mnogih drugih lokalnih zajednica koje su već propisale trajnu sterilizaciju i onih koje redovito sufinanciraju troškove kastracije pasa i mačaka. Upozoravaju i sve građane Hrvatske na obavezu kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca, propisanu Zakonom o zaštiti životinja.

„Osim pasa i mačaka o kojima skrbite, kastrirajte i ulične mačke i vratite ih na mjesto s kojega ste ih uzeli. Ne kupujte životinje, već udomite napuštenoga psa, mačku ili kunića", poručuju i nude mogućnost kastracije pasa i mačaka po povoljnijim cijenama ispunjavanjem prijavnice na www.prijatelji-zivotinja.hr.