Ne propustite 4. izdanje Interface Video Art Festivala

Četvrto izdanje Interface Video Art Festivala, koji okuplja autore posvećene eksperimentiranju u području video umjetnosti i stvaranju inovativnih filmskih formi, održat će se od utorka do nedjelje, 5. do 10. prosinca 2023. godine. Trideset video radova iz dvadeset zemalja obuhvaćenih međunarodnom selekcijom bit će dostupni besplatno na www.interface-festival.com, a dio svog ovogodišnjeg programa Interface donosi uživo u Rijeci (Art-kino Croatia) i Zagrebu (Atelijeri Žitnjak).

Interface je usmjeren na različitost u pristupu kreiranju kratkih audiovizualnih djela te predstavlja radove koji pomiču granice uobičajenog filmskog izražavanja. Ovogodišnji program festivala uključuje video radove etabliranih umjetnika koji su ostvarili uspjehe na relevantnim međunarodnim filmskim festivalima poput Cannesa, Rotterdama i Sarajeva.

Uz eksperimentalni film Repetitions britanskog autora Morgana Quaintancea koji manifestira strepnje radničke klase uz ritmizirane motive procesa industrijske proizvodnje, izdvaja se i eksperimentalno-filmski performans As If No Misfortune Had Occurred in the Night Larisse Sansour i Sørena Linda temeljen na izvedbi palestinske tradicionalne skladbe o stoljećima sukoba te Cave Paintings austrijskog autora Siegfrieda A. Fruhaufa koji nudi snoliko vizualno i zvučno putovanje za osjetila evocirajući avangardnu, grunge verziju psihodelije iz filma Stanleyja Kubricka 2001: Odiseja u svemiru.

Među umjetnicima iz cijelog svijeta koji će ove godine predstaviti svoje radove nalazi se dosad najveći broj domaćih imena, uključujući autore radova realiziranih na radionici Modularnog filma u Kinoklubu Zagreb pod vodstvom Vladislava Kneževića. Uz radove Mare Šuljak, Jeronima Jandrića i Nevena Dužaneca nastale na spomenutoj radionici prikazat će se i eksperimentalni filmovi Mije Martinović, Luke Tokića, Nine Sorić, Lare Badurine te rad Igora Grubića prikazan na prošlom izdanju Međunarodnog filmskog festivala u Rotterdamu.

Interface u riječko Art-kino Croatia stiže u utorak, 5 prosinca uz projekcije užeg izbora filmova s Međunarodnog filmskog festivala u Rotterdamu po izboru selektora kratkometražnog filma Ivana Ramljaka, te odabrane radove s filmske radionice modularnog fima. Nakon Rijeke program će gostovati u zagrebačkim Atelijerima Žitnjak.

Program Interfacea temelji se na istraživanju novih medija, video umjetnosti i eksperimenta u filmskom mediju te nudi uvid u stvaralaštvo šireg kruga umjetnika bez unaprijed zadanih kustoskih okvira, s fokusom na predstavljanje umjetnika mlađe generacije. Radi se o nastavaku programa novih medija koji se, u organizaciji Grete, razvijao 10 godina u kontinuitetu. Program je prvotno osmišljen kao dio Hartera Music Festivala kako bi mladi autori mogli predstavljati svoje radove, a 2014. postaje samostalna manifestacija posvećena novim medijima i video umjetnosti.

O nagradama 4. Interfacea odlučivat će žiri u sastavu video umjetnice Nadije Mustapić, prošlogodišnjeg pobjednika Interface festivala Davora Sanvičentija te doajena domaćeg eksperimentalnog filma Zdravka Mustaća.

Selektor i voditelj festivala je David Lušičić, tehnički direktor je Mihael Giba, a program se ostvaruje u produkciji Greta Creative Network.