NASA objavila kartu potapanja

Kartu su predstavili u ponedjeljak nakon što je objavljeno šokantno svjetsko izvješće o klimatskim promjenama iz kojeg proizlazi da klimatska kriza izmiče kontroli te da će se planeta sve češće susretati s katastrofama.

Karta koju je NASA izradila (može se pronaći OVDJE) pokazuje kako će određeni dijelovi svijeta biti pogođeni klimatskim promjenama prema razini mora i rezultat je projekcija koje donosi izvješće, a bazira se na podacima o otapanju ledenjaka i glečera, kao i promjenama morskih struja.

"Cilj je prikazati podatke iz izvješća u formi koja lako vizualizira buduće scenarije", rekao je Ben Hamlington, znanstvenik u NASA-i za Independent.

Bob Kopp, glavni autor izvješća i ravnatelj Instituta za zemlju, ocean i atmosferske znanosti na Sveučilištu Rutgers poručio je kako će se razina mora povisiti za 15 do 30 centimetara do polovice ovog stoljeća, bez obzira na to koliko se smanje emisije plinova.

Ekstremni porast razine mora koji se prije događao jednom u 100 godina, mogao bi se ponovno dogoditi do 2100. Ipak, Kopp poručuje kako je i dalje u ljudskoj moći utjecati na to.

"Nakon 2050., projekcija razine mora uvelike ovisi o izborima koje napravimo danas", poručio je.

Razina mora rapidno je rasla od 1970., i u zadnjih 100 godina je rasla više nego u bilo kojem prethodnom stoljeću u zadnjih 3000 godina. U prosjeku je razina rasla oko četiri milimetra godišnje u zadnjih 100 godina.

Prema karti, koja nudi nekoliko opcija, predviđa se da će razina Jadranskog mora do 2100. narasti za 60 centimetara