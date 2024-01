Naranča obnavlja organizam

Naranča je jedna od onih voćki koje ne gledamo kao nešto važno - OK, znamo da ima C vitamina i to je to, rijetko se jede... a bome, trebali bi svakodnevno.

Da krenemo od početka - smatra se da je domovina naranče Kina i sjeverna Indija. Ime naranča izvedeno je od sanskrtske riječi za voće narangah odnosno naranja, što znači narančast. Naranča je uz to i tradicionalni kineski simbol za sreću i prosperitet, jer zlatna boja voća, po njihovoj tradiciji, simbolizira bogatstvo. Naranču često nazivaju i "kineska jabuka".

U narodu je poznata izreka kako je "sok od naranče ujutro zlato, u podne srebro, a navečer bronca", stoga dan započnite čašom ovog ukusnog, ugodnog i zdravog voća, od kojega se može pripraviti bezbroj izvrsnih pića, ali i jela, posebice izvanrednih kolača.

Jer, naranče, ne samo što su hranjive i izvrstan "spremnik" brojnih vitamina, one su ujedno i iznimno osvježavajuće i krijepe cijelo tijelo, upozoravaju desetljećima brojne provedene studije, ali i vodeći svjetski nutricionisti, a piše i jedan od najuglednijih svjetskih portala o zdravlju Healthline.

Naranče su jedno od najljekovitijih vrsta voća na svijetu, a najpoznatije su njena žuta i crvena sorta. Njihova ljekovitost toliko je ogromna, da bi se o tome mogle ispisati desetine tisuća stranica.

"Narančasto zlato"

Bogate su vitaminima C i A, potiču probavu, jačaju srce, smanjuju krvni tlak, a nabrajati bi se moglo u nedogled. Iako je cijeđeni sok naranče iznimno zdrav, nju je ipak najbolje pojesti cijelu, jer se cijeđenjem gubi dio voćnih vlakana koja su izvrsna za probavu.

Uoči dolaska jeseni, hladnijega vremena, a s njime i brojnih prehlada, viroza, kašljucanja i šmrcanja, jedna je naranča dnevno dovoljna kako bismo ojačali imunitet i obranili se od virusa. Nadalje, redovita konzumacija može značajno smanjiti rizik i od razvoja bubrežnih kamenaca.

Ako kojim slučajem imate svoje neprskane naranče, nemojte bacati koru, jer i ona je puna zdravih minerala, pa je iskoristite i naribajte u kolač, a od kore se prave i razne slastice.

Nabrojimo samo neke od blagodati naranče:

Snižava kolesterol i krvi tlak;

Pomaže u borbi protiv virusa;

Pušačima vraća potrebni vitamin C kojega nikotin uništava;

Bogata je magnezijem, kalcijem i kalijem;

Poboljšava izgled kose i kože;

Sprječava alergije;

Odlična u borbi protiv kilograma, jer sadrži velik udio vode. Bajkoviti miris koji smiruje i pročišćava misli Miris naranče je blag, nježan, osvježavajuć, pun i lagano slatkast. Esencijalno ulje najčešće se uvozi iz Brazila, a dobiva se tiještenjem kore ploda. Najvažnije djelovanje ovog esencijalnog ulja očituje se na probavi, koži i stanju psihe. Kod probavnih problema svoju učinkovitost pokazalo je na spazme (bolove) želuca kao posljedicu gastritisa, ili kod dijareje (proljeva) te nadutosti i dispepsije (loše probave).

Na kožu naranča djeluje protuupalno, tonizira je i na taj način joj vraća elastičnost te je čisti i njeguje.

Posebno dobar učinak ima na depresivno ponašanje, stanje kroničnog stresa, a time i na sve psihosomatske bolesti. Umiruje tjeskobu, kompulzivnost i nesanicu.

Kod probavnih problema esencijalno ulje slatke naranče (lat. Citrus sinensis) koristi se putem masaža, kompresa ili kupki. U njezi kože koriste se aromakozmetički ili aromaterapeutski pripravci (krema, losion, gel, šampon ili sapun), dok se za psihološko smirenje i smanjenje posljedica stresa koristi putem masaže, kupki i suhe inhalacije.

Nisu li sve nabrojane ljepote ovoga savršenog voća više nego dovoljne da konzumaciju jedne naranče dnevno uvrstimo u svoj svakodnevni ritual?