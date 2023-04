Napada li vas peludna groznica?

Peludna groznica pogađa do 42 posto ljudi, a može značajno umanjiti njihovu kvalitetu života tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci, piše The Conversation.

Kada osoba koja pati od peludne groznice dođe u kontakt s alergenom, njen imunološki sustav alergen će pogrešno identificirati kao prijetnju i početi proizvoditi antitijelo imena imunoglobulin E ili IgE, kako bi prijetnju neutralizirao. Ta antitijela naslanjaju se na imunološke stanice koje se nalaze u nosu, očima i plućima.

Kada alergen dođe u kontakt s tim antitijelima, on izaziva oslobađanja histamina i drugih proteina, izazivajući upalu i simptome peludne groznice.

Zašto neki ljudi pate od peludne groznice, a neki ne? Mnogo je faktora u igri.

Genetika, imunitet i okoliš

Genetski faktori igraju važnu ulogu u određivanju koliko će netko patiti od peludne groznice. Ako netko u vašoj obitelji ima peludnu groznicu, veliki su izgledi da ćete ju imati i vi.

Kod nekih, imunološki sustavi pretjerano reagiraju na alergene, što dovodi do peludne groznice. Druge alergije, astma, alergijski dermatitis ili ekcemi mogu povećati rizik od obolijevanja od peludne groznice.

I faktori iz okoliša igraju određenu ulogu - onečišćenje zraka, dim cigareta i drugi iritanti mogu povećati rizik od peludne groznice.

Zašto su simptomi gori u određeno doba godine?

Količina peluda ili drugih alergena u zraku varira od godine do godine i godišnjeg doba do godišnjeg doba. Nekih godina broj čestica peluda može biti veći, što dovodi do težih simptoma peludne groznice.

Na količinu i distribuciju peluda utječe i temperatura, vlažnost zraka i vjetar.

Peludna groznica može se pojaviti u bilo kojoj dobi, ali češća je u djece i mladih. Kako starimo, imunološki sustav postaje manje reaktivan na alergene, što znači da su i simptomi peludne groznice slabiji.

Stil života također utječe na imunološki sustav, poput stresa, prehrane i tjelesne aktivnosti. Stres oslabljuje imunološki sustav i čini ga osjetljivijim na alergene.

Kako se nositi sa simptomima?

Izbjegavajte alergene: pokušajte izbjeći izlaganje alergenima koji izazivaju simptome. Ponekad to znači da ne izlazite iz doma u periodu visoke koncentracije peluda u zraku ili, ako morate van, nosite masku.

Koristite filtere za zrak: oni pomažu u pročišćivanju zraka od alergena.

Zatvorite prozore: U periodima visoke koncentracije peluda u zraku, zatvaranje prozora sprječava ulazak alergena u vaš dom.

Uzmite antihistamine: Postoje lijekovi koji smanjuju simptome peludne groznice. Oni blokiraju efekte histamina koji se oslobađa tijekom alergijske reakcije.

Smanjite stres: Stres pogoršava simptome peludne groznice. Pokušajte umanjiti stres tehnikama poput meditacije, joge ili vježbi dubokog disanja.

Važno je da razgovarate sa svojim liječnikom prije nego počnete uzimati ikakve lijekove za peludnu groznicu.