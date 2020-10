Namirnice koje vas dižu

Kvalitetna i raznolika prehrana ojačat će imunitet i učiniti nas fizički zdravijima, a pozitivno će djelovati i na naše raspoloženje.

U knjizi How to Eat Like the Happiest People In The World Juan DeMelo opisuje kako se hrane Islanđani, Norvežani Danci, naglašavajući da ovi narodi jedu prije svega zdravu hranu.

Prehrana koja je nutritivno bogata i bazira se na prirodnim, neprocesuiranim namirnicama čini nas punima energije i potiče metabolizam, što ima pozitivan učinak na psihičko zdravlje.

Prema svjetski poznatom nutricionistu porijeklom iz Hrvatske Georgeu Mateljanu koji je napisao knjigu The World's Healthiest Foods, zdraviji su proteini biljnog, nego životinjskog porijekla.

To ne znači da meso treba izbaciti iz prehrane, ali treba ga jesti u manjim količinama i prednost dati povrću i voću. Na povrću i voću trebala bi se bazirati naša prehrana.

Raspoloženje će nam podignuti i voće.

Ne kaže se bez razloga - jabuka na dan tjera doktora iz kuće van. Za razliku od kolača i ostalih slastica koje obiluju rafiniranim šećerom, kada jedemo voće ne dolazi do naglog porasta šećera u krvi, odnosno naša energija naglo ne pada niti naglo raste, već je konstantna cijeli dan što nas čini aktivnima i dobro raspoloženima.

I za kraj, no nikako manje bitne su boje - intenzivna narančasta boja mrkve znak je da ovo povrće obiluje karotenoidima, moćnim fitokemikalijama koje obnavljaju oštećene stanice u tijelu, djeluju antikancerogeno i podižu nam raspoloženje.

Osim karotenoida tako djeluje i vitamin B12 koji potiče lučenje serotonina (hormona sreće). Ima ga u mesu, ali i u mliječnim proizvodima, jajima, cjelovitim žitaricama, kvascu i zobenim pahuljicama.

Stoga idući put kada se budete osjećali potišteno, obratite pozornost na to što jedete, otiđite na tržnicu i izaberite voće i povrće živih boja te ga uvrstite u svoju prehranu. Naravno, pomaže i tamna čokolada.