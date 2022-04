Namirnice koje štite kosti

Lako je kad ste mladi, no kad već prebacite neke godine, kosti će vam biti puno važnije nego što su bile prije.... upravo zato, Eat This, Not That donosi pet najboljih namirnica s hranjivim tvarima koje čuvaju kosti.

Grčki jogurt - grčki jogurt izvrstan je način za poboljšanje zdravlja kostiju jer je bogat kalcijem i proteinima. S obzirom da se jogurti rade od mlijeka, ne čudi da je odličan izvor hranjivih tvari koje su dobre za kosti. Grčki jogurt također osigurava magnezij i fosfor, također dva važna hranjiva sastojka za zdrave kosti. Preporuča se da potražite grčki jogurt koji je dodatno obogaćen i vitaminom D.

Gljive - gljive su također bogate vitaminom D koji pomaže tijelu da apsorbira kalcij, što je važno za izgradnju i održavanje koštanog tkiva.

Jaja - ne samo da se jaja smatraju zlatnim standardom za visokokvalitetne proteine, već su i jedna od rijetkih namirnica koje sadrže vitamin D, a koji je neophodan da bi kosti mogle apsorbirati i zadržati kalcij.

Mlijeko - ako za doručak imate pahuljice, smoothie, kavu ili čaj, dodavanjem malo kravljeg mlijeka ili biljne mliječne alternative možete osigurati hranjive tvari koje će doprinijeti zdravlju vaših kostiju. Mliječna hrana jedan je od najboljih izvora kalcija i vitamina D, dva sastojka koja se smatraju važnima za zdravlje kostiju. Prilikom odabira biljne mliječne alternative, svakako potražite one obogaćene kalcijem i vitaminom D.

Ojačani sok od naranče - ogromnu dozu kalcija i vitamina D osigurava i obogaćeni sok od naranče. Zapravo, jedna studija objavljena u American Journal of Clinical Nutrition otkrila je da je vitamin D u obogaćenom soku od naranče jednako učinkovit kao vitamin D u suplementima.