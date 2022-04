Kako učinkovito smanjiti naslage na trbuhu

Ako želite izgubiti višak masnih naslaga, posebno u području trbuha, trebali biste povesti računa o nekoliko prehrambenih navika koje potajno doprinose povećanju masnih naslaga na trbuhu.

Gubitak sala na trbuhu cilj je koji vas može poštedjeti od daljnjih zdravstvenih komplikacija, primjerice dijabetesa i srčanih bolesti, piše Eat This, Not That.

Nekvalitetan jogurt - jogurt može donijeti mnoštvo zdravstvenih prednosti, ali nisu sve vrste jogurta pripremljene jednako.

Korištenje masnih umaka (preljeva) za salatu - dijetetičari upozoravaju da i određeni preljevi za salatu mogu unijeti dodatnu masnoću, šećer i kalorije, bez da to ne primijetimo.

Stres i loš san - iako tehnički nije prehrambena navika, nekvalitetan san i visoki stres mogu utjecati na obrasce prehrane i izbor hrane tijekom dana te tako indirektno utjecati na debljanje. Osim toga, stres može povećati masne naslage na trbuhu dijelom i zbog povećanja razine hormona stresa kortizola.

Velike porcije "jako prerađene" hrane - "Konzumiranje prerađene hrane može brzo pridonijeti nastanku trbušne masnoće, ali dijetetičari kažu da razliku čine i veličine porcija. "Prerađena hrana s visokim udjelom šećera, soli i masti može doprinijeti prekomjernoj masnoći u trbuhu", tvrdi Lisa Young, doktorica znanosti i autorica knjige "Finally Full, Finally Slim".

Veliki unos maslaca od kikirikija - maslac od orašastih plodova može vam pružiti mnoge zdravstvene prednosti, ali je važno paziti na količinu njegovog unosa ako ne želite višak masnih naslaga na trbuhu.